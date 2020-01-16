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Медведев остался председателем «Единой России»

10:45 16.01.2020
Дмитрий Медведев
Стоп-кадр из видеотрансляции
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Дмитрий Медведев остается председателем "Единой России", пишет "Интерфакс" со ссылкой на секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.

"Никаких законодательных ограничений, связанных с его назначением на должность заместителем председателя Совета безопасности РФ и совмещения этой позицией с позицией председателя политической партии, не существует. Дмитрий Анатольевич Медведев остался председателем партии "Единая Россия", - заявил Турчак.

В минувшую среду после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство уходит в отставку. В тот же день Путин подписал указ об отставке правительства, назначив Медведева временно исполняющим обязанности премьера и поручив правительству исполнять обязанности до сформирования нового кабинета министров. При этом Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина для его назначения на должность председателя правительства РФ.

Что касается Медведева, то Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее экс-премьеру.

Темы: Партия «Единая Россия», Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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16.01.2020, 17:56
Гость: кадет

Еще лучше запретить как дикую антинародную партию, виновную в разрушении экономики страны и обнищании народа
16.01.2020, 17:02
Гость: Лупень

Вот оно што. Я тут гранита насобирал, цитаты Ведмедьева отливать. Значит в партию надо вступить, чтобы слышать председателя. Держусь, деньги пока есть.
16.01.2020, 16:54
Гость: личный опыт

потом потихоньку снимут...
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