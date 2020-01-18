У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

15:45

В Москве возле здания Администрации президента РФ на Ильинке проходят одиночные пикеты против изменений в Конституцию, предложенных главой государства Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, сообщает издание "Аргументы недели".

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Стоп-кадр из видео

"Последние надежды, что в обозримом будущем в России что-то изменится к лучшему, рухнули", - именно так расценили предложенные Путиным изменения один из участников акции - журналист и муниципальный депутат Илья Азар.

Стоп-кадр из видео

На акцию также пришли активисты движения SERB. Одна из активисток разорвала плакат другого пикетчика. Женщину задержали полицейские.

Стоп-кадр из видео

1 февраля также пройдет согласованный со столичной мэрией митинг против конституционной реформы на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой.

В совем ежегодном послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил внести ряд существенных дополнений в Конституцию. В частности, он предложил закрепить в Конституции статус и роль Госсовета как нового органа власти, дать Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуры на посты премьер-министра, вице-премьеров и министров, причем президент не сможет их отклонить.

Среди других изменений — убрать из Конституции оговорку о двух президентских сроках подряд, установить приоритет национального законодательства над международным правом, запретить главам субъектов РФ, членам Совета Федерации, депутатам Госдумы, членам правительства и судьям иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

При этом глава государства пообещал, что первая и вторая главы Конституции - «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина» - останутся без изменений.

Для внесения поправок в Конституцию создана рабочая группа из 75 человек, только 11 из них - юристы.