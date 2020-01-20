Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке

19:32

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.

Ранее на сайте главы и правительства Чечни было опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, который назначил и. о. главы региона премьера Муслима Хучиева на период своей "временной нетрудоспособности".

В это время Кадыров проходит курс лечения и это обычная практика, когда во время отпуска или временной нетрудоспособности исполнение обязанностей главы возлагается на председателя правительства региона, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримова.

Позднее некоторые СМИ распространили сообщения о том, что якобы Кадырову предложили должность полномочного представителя президента России.

"У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику. И никогда мне не предлагали другую должность. Я хочу закончить карьеру в своей республике, я никуда не собираюсь уходить", — заявил Кадыров на расширенном заседании правительства Чечни.

Он отметил, что стоит любому чиновнику не появиться в эфире один-два дня, сразу начинаются слухи. Кадыров призвал не распространять слухи, а работать на благо своей Родины.