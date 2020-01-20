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Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке

19:32 20.01.2020
Фото с сайта kremlin.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.

Ранее на сайте главы и правительства Чечни было опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, который назначил и. о. главы региона премьера Муслима Хучиева на период своей "временной нетрудоспособности". 

В это время Кадыров проходит курс лечения и это обычная практика, когда во время отпуска или временной нетрудоспособности исполнение обязанностей главы возлагается на председателя правительства региона, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримова.

Позднее некоторые СМИ распространили сообщения о том, что якобы Кадырову предложили должность полномочного представителя президента России.

"У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику. И никогда мне не предлагали другую должность. Я хочу закончить карьеру в своей республике, я никуда не собираюсь уходить", — заявил Кадыров на расширенном заседании правительства Чечни.

Он отметил, что стоит любому чиновнику не появиться в эфире один-два дня, сразу начинаются слухи. Кадыров призвал не распространять слухи, а работать на благо своей Родины.

Темы: Чечня, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.01.2020, 06:58
Гость: Кадыров это тот,кто получает

дань от пупа РФ.Но пуп РФ,не пуп России,переживающей сложнейшие времена,когда не внешний враг терзает ее извне,а свой грызет внутренности ничем не хуже Чужого из американского фильма.
20.01.2020, 21:54
Гость: А кто

это?
20.01.2020, 21:53
Гость: Интересно.

А что Кадыров это пуп России?
Все комментарии (4)
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