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Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

10:56 21.01.2020
Пенсионный фонд РФ
Фото © KM.RU, Илья Шабардин
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После внесенных в пенсионную систему изменений, Пенсионный фонд России "насчитал" на 355 тысяч пенсионеров в стране меньше. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава ведомства Антон Дроздов.

По его словам в 2019 году было начислено более миллиона пенсий, из которых 830 тысяч — пенсии по старости. При этом в 2020 году выход на пенсию отложится у 800 тысяч человек.

"Но это нарастающим итогом — то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", — подчеркнул Дроздов, добавив, что число людей, которые досрочно выйдут на пенсии, будет расти. По его словам, это произойдет за счет многодетных матерей.

Так с 2021 года в 56 лет на пенсию будут выходить матери четырех и более детей, а с 2023 года — в 57 лет женщины, родившие троих детей.

В России 1 января 2019 года началась пенсионная реформа. В ее рамках возраст выхода на пенсию в 2024 году постепенно будет увеличен до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Предпенсионерами считаются мужчины в возрасте от 60 до 65 лет, и женщины от 55 до 60 лет.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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21.01.2020, 16:58
Гость: Европеец

Больше 70% моих однокурсников уже нюхают цветы снизу. Мне 67.
21.01.2020, 16:54
Гость: Антагонист

Ну вот и отчитались о выполнении плана. Соц.нагрузка с государства сброшена, теперь можно за счет недоживших чиновниками повышать зарплаты и пенсии. Вперед Россия, вперед.... Народ этому правительству не нужен, им хватает и с трубы, ну и зачем с кем то делиться.
21.01.2020, 15:57
Гость: Реформа

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