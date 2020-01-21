При пожаре в Томской области погибли одиннадцать человек

07:45

Одиннадцать человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информацию регионального главка МЧС России.

В ведомстве отмечают, что всего в здании проживало 12 человек.

Информация о возгорании в одноэтажном деревянном здании поселка Причулымский Асиновского района Томской области поступила в 4.05 (00.05 мск), площадь пожара составила 208 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован в 6.35 (2.45 мск). К ликвидации пожара привлекались 19 человек и шесть единиц техники.

Отмечается, что личности погибших устанавливаются. Как пишет агентство, сгоревшее здание принадлежало частному лицу, его сдавали иностранной компании и оно использовалось в качестве общежития. Там могли проживать граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана.

По данным агентства РИА Новости, в здании проживали 12 работников лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд", все они — граждане Узбекистана