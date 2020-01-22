Новое правительство Путина: Знакомые все лица

Президент ослабил либералов в кабмине, но почему-то не выгнал их совсем

Лишенная полноценного кабмина, страна почти неделю дожидалась нового правительства. Его предполагаемый состав немного разочаровал тех, кто ожидал от президента решительной «зачистки» авторов либеральной экономической политики. Похоже, принципиального изменения курса не предвидится.

Встреча Владимира Путина с членами правительства. Фото с сайта kremlin.ru

Примечательно, что оглашение списка правительства в течение всего вторника постоянно откладывалось. Сначала сообщали, что состав кабмина будет озвучен в 18:00, затем время сместилось. Видимо, до последнего шло обсуждение кандидатур…

Ближе к 20:00 стало известно, что в правительстве Михаила Мишустина будет девять вице-премьеров вместо десяти. Первым вице-премьером назначен Андрей Белоусов. В числе других — Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин (бывший заместитель мэра Москвы), Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Виктория Абрамченкои Дмитрий Григоренко (глава аппарата правительства).

Сохранили свои места в правительстве глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр транспорта Евгений Дитрих, министр энергетики Александр Новак, глава Минпрома Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава МЧС Евгений Зиничев, глава МВД Владимир Колокольцев. Министром финансов остался и Антон Силуанов.

Главой Минюста станет Константин Чуйченко вместо Александра Коновалова, министром спорта — Олег Матыцин вместо Павла Колобкова, главой Минздрава — Михаил Мурашко, на этом посту он сменит Веронику Скворцову. Министерство культуры возглавит Ольга Любимова, она заменит на этом посту Владимира Мединского.

Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования России, а Сергей Кравцов — министром просвещения.

Министром экономического развития России вместо Максима Орешкина будет экс-глава Пермского края Максим Решетников. Максут Шадаев станет главой Минкомсвязи вместо Константина Носкова.

Новым министром по развитию Дальнего Востока и Арктики стал Александр Козлов. Министром строительства и ЖКХ — Владимир Якушев. Министром труда вместо Максима Топилина станет Антон Котяков. Министерство природных ресурсов и экологии возглавит Дмитрий Кобылкин.

В чехарде отставок и назначений не осталась незамеченной ремарка пресс-секретаря президента, проливающая свет на причины отставки Дмитрия Медведева. Дмитрий Песков признал, что рассуждения о том, что прежний кабмин был распущен в связи с реакцией министров и вице-премьеров на предложения Путина, озвученные в послании, «отчасти могут быть правдой».

При этом инициатива отставки принадлежала якобы самому премьеру, отметил Песков. Медведев обиделся? Возможно. Во всяком случае, сегодня бывший премьер отписался от официального аккаунта правительства РФ в Инстаграм. Ни на какие другие аккаунты Медведев подписан не был. А на аккаунт Совбеза, в котором ему специально учредили должность, политик не подписался из-за отсутствия такового, иронизируют СМИ.

Директор Института свободы Федор Бирюков не исключает версию «бунта» правительства против Путина, за что министры и поплатились.

— Поскольку смена правительства и корректировка курса проводится секретно и очень быстро, в режиме спецоперации, можно заподозрить людей, которые попали в опалу в некоем заговоре против государства. Конспирологическая версия тоже имеет право на существование, раз нет никаких других версий.

Уже ясно, что правительство будет носить принципиально иной характер. До сих пор оно у нас было этаким «сотовым» кабинетом министров. Был силовой и международный блок — это фигуры Шойгу, Лаврова. Был умеренно-либеральный социально-экономический блок и ультра-либеральный финансово-экономический блок, который олицетворял Силуанов в статусе вице-премьера.

Сейчас надо полагать, что правительство станет более однородным и будет работать как единая команда, прежде всего, по реализации национальных проектов и майских указов президента как 2012 года, поскольку не все они выполнены, так и 2018 года. Ну и приоритеты во внутренней политике — это демографические вопросы, социальные, а также комплексная борьба с бедностью — эту задачу Путин ставил еще перед прошлым кабмином, но она не была выполнена.

Учитывая личность нового премьера, это правительство будет технократическим. Любые идеологические моменты в нем будут сведены к минимуму. Возможно, будет повышена персональная ответственность министров. До этого такой ответственности не существовало и они кочевали из одного кресла в другое. Профессиональное направление менялось, но люди оставались. Теперь же мы видим, что даже гиперлояльность чиновника президенту не является залогом сохранение постов.

— Незаменимых у нас нет — так, кажется, говорил Сталин? Вот и Медведеву нашли замену…

— Теперь надо ожидать появления новых людей, которые являются не столько политиками, сколько антикризисными рабочими, даже не менеджерами. Поскольку им все придется делать в ручном режиме, как и президенту. Не случайно социальная часть последнего послания была выдержана в гиперхозяйственном ключе, вплоть до подсчитывания непригодных детсадов и чуть ли не неработающих лампочек в них. Говорилось об отсутствии интернета во многих образовательных учреждениях, что тоже нонсенс.

Президент дал понять элитам, что ситуация, в которую завели страну либерал-бюрократы, чрезвычайно серьезна. Уже никакие внешнеполитические успехи или геополитические цели не могут обеспечить будущее без решения таких простых, но необходимых задач, как наведение порядка у себя в хозяйстве. Поэтому кабмин будет «заточен» для решения оперативных задач. Не думаю, что оно пришло на короткий срок и быстро уйдет. Это правительство переходного периода, которое обязано обеспечить социальную стабильность при транзите власти.

— Получается совершенно технический кабинет министров…

— Одной из политических функций этого кабмина при всей его аполитичености будет дистанцирование верховной власти, федеральной власти от «Единой России». Теперь «правящая власти» отдельно, а правительство отдельно.

Оценить новый состав правительства «СП» попросила политолога Константина Калачева.

— В правительстве будет девять вице-премьеров, из них один первый и на одно министерство меньше, чем было (упразднено Министерство по делам Северного Кавказа — ред.). Так что ничего революционного не произошло. Хотя количество вице-премьеров у нас, конечно, запредельное.

— Как среди таких политических «мастодонтов» будет себя чувствовать еще недавно скромный глава ФНС Мишустин?

— То, что руководителем аппарата стал Григоренко — бывший заместитель руководителя ФНС, говорит о том, что Мишустин — не технический премьер. Он создал себе комфортные условия работы, пригласив на аппарат понятного и знакомого ему человека.

А по поводу остальных… Надо отметить, что те министры, которые подвергались критике Госдумы, ушли. Те, у кого были сложные отношения с профессиональными средами, с общественностью, покинули кабмин. Будет ли от этого лучше? Думаю, Мединского еще вспомнят добрым словом. Большего проводника патриотических идей надо еще поискать.

По министерствам здравоохранения и образования уход руководителей был ожидаем. То, что Хуснуллин сейчас в правительстве… Так он эффективный управленец и хороший администратор.

— На наш взгляд самое интересное — приход Белоусова. Тем более на первого вице-премьера. Он же предлагал изымать сверхприбыли у госкорпораций. Правда, даст ли ему работать Силуанов?

— Это логично. Тема нацпроектов — это его тема. Он знает, как они должны работать. Силуанов не может ему не дать работать, он же здесь в роли исполнителя. К тому же как министр финансов он вполне профессиональный. Он и должен быть прижимистым. Это логичная связка.

— Слава богу, Шойгу остался, скажут многие. Да и Лавров.

— Их уход был бы сенсацией. Но это могло бы произойти только по собственному желанию и того, и другого. Ведь если речь идет о социальном оптимизме и чтобы не раскачивать лодку, то их уход никто бы не понял.

Ну, а что Козак покинул правительство — это большое событие. Для Перми большое событие, что Решетников стал главой Минэкономразвития. Но там все знали, что он хочет вернуться в Москву.

— Министр спорта Колобков ушел…

— Понятно, что в спорте нужна перезагрузка. Нужен человек, который может начать с чистого листа. А в остальном… Понятно, что люди живут с надеждой, что эти перемены станут драйвером роста, развития. В принципе новое правительство выглядит вполне солидно.

— Изменения ожидаемы, — считает заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. — С первых минут отставки правительства Медведева все сходились во мнении, что произойдет замена министров социального блока. Она и случилась, причем замена 100-процентная. Серьезно обновлен также состав вице-премьеров. Все вместе — это эффективный, часто применяемый политиками способ снять напряжение, накопившееся в обществе, особенно в таком патерналистском обществе, как российское, где свои личные проблемы граждане часто вешают на государство. Был вопрос только, кто же придет на смену отправленным в отставку.

Здесь также больших сенсаций не случилось. Правительство сформировано исключительно по технократическому принципу, министерские портфели в основном переданы по чиновничьей вертикали. Политических фигур, более того, просто посторонних лиц среди новых социальных министров нет. Получили повышение чиновники, находившиеся на ступень-две ниже в бюрократической вертикали. Это ярко проявилось в ключевых социальных министерствах, где, например, глава Рособрнадзора возглавил Министерство просвещения, а глава Росздравнадзора — Министерство здравоохранения. В Министерстве культуры похожая ситуация. Новым министром стала глава одного из департаментов.

В каком-то смысле сенсацией можно назвать, пожалуй, только приход в правительство двух представителей регионов. Особенно поразительным стал карьерный взлет заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. До Москвы он на протяжении 10 лет курировал строительный блок Татарстана, а в новом правительстве получил пост вице-премьера, унаследовав его от Виталия Мутко.

Интересен также приход на должность министра экономического развития Максима Решетникова, экс-губернатора Пермского края, ранее также работавшего в правительстве Москвы. Назначения Хуснуллина и Решетникова укрепляют аппаратный вес мэра Москвы Сергея Собянина и, скорее всего, спровоцируют новую волну слухов о его политическом будущем.

Авторы: Дмитрий Родионов, Сергей Аксенов