СМИ узнали об идее отдать взыскание долгов по ЖКХ коллекторам

07:45

Коллекторские агентства могут допустить до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на новую версию законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.

Отмечается, что разработка законопроекта проходила на заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности, которое состоялось на минувшей неделе.

Согласно отдельной статье по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, этой деятельностью смогут заниматься профессиональные коллекторы. Отмечается, что для таких долгов, в отличие от прочих, не будет подразумеваться обязательный досудебный порядок возврата просрочки.

Также документ предусматривает создание двух госреестров. В первый будут вноситься данные о профессиональных коллекторских агентствах, во второй — данные о других юридических лицах, кроме товариществ собственников жилья (ТСЖ) и товариществ собственников недвижимости (ТСН). Все они должны будут вести и хранить аудиозаписи разговоров и переписок с должниками не менее двух лет.

Издание отмечает, что данная версия документа не является окончательной, некоторые его положения предстоит уточнить.

Ранее сообщалось, что в начале 2020 года будет разработан законопроект, предусматривающий полный запрет доступа коллекторов к долгам за ЖКХ.

Кроме того, в России вступил в силу запрет продавать задолженность по коммунальным платежам профессиональным коллекторам. Однако они обходят его при помощи агентских договоров.