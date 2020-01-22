]]>
]]>
Главная В России Новости

СМИ узнали об идее отдать взыскание долгов по ЖКХ коллекторам

07:45 22.01.2020
© KM.RU
© KM.RU
Материалы по теме:

Коллекторские агентства могут допустить до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на новую версию законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.

Отмечается, что разработка законопроекта проходила на заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности, которое состоялось на минувшей неделе.

Согласно отдельной статье по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, этой деятельностью смогут заниматься профессиональные коллекторы. Отмечается, что для таких долгов, в отличие от прочих, не будет подразумеваться обязательный досудебный порядок возврата просрочки.

Также документ предусматривает создание двух госреестров. В первый будут вноситься данные о профессиональных коллекторских агентствах, во второй — данные о других юридических лицах, кроме товариществ собственников жилья (ТСЖ) и товариществ собственников недвижимости (ТСН). Все они должны будут вести и хранить аудиозаписи разговоров и переписок с должниками не менее двух лет.

Издание отмечает, что данная версия документа не является окончательной, некоторые его положения предстоит уточнить.

Ранее сообщалось, что в начале 2020 года будет разработан законопроект, предусматривающий полный запрет доступа коллекторов к долгам за ЖКХ.

Кроме того, в России вступил в силу запрет продавать задолженность по коммунальным платежам профессиональным коллекторам. Однако они обходят его при помощи агентских договоров.

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Проблемы долгов и неплатежей в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.01.2020, 11:55
Гость: Ды чо там...

Может сразу не коллекторам а киллерам?..
22.01.2020, 11:37
Гость: Заодно,

и число пенсионеров уменьшится.
22.01.2020, 11:25
Гость: Пора

бабушкам узнать, как использовать утюг по назначению, и что такое паяльник.
Все комментарии (14)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации