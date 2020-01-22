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Утвержденный советом федерации генпрокурор Краснов принял присягу

12:22 22.01.2020

Совфед утвердил экс-замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост генпрокурора, сообщает РИА Новости. Присягу Краснов принял на заседании верхней палаты парламента и поставил подпись под соответствующими документами.

Напомним, о выдвижении Владимиром Путиным кандидатуры Краснова стало известно в понедельник, 20 января. Прежний руководитель ведомства Юрий Чайка займет кресло полпреда в СКФО.

За кандидатуру Краснова единогласно проголосовали 163 сенатора.

Краснов в качестве следователя вел уголовные дела о покушении на Анатолия Чубайса, об убийствах политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова, дело так называемой Боевой организации русских националистов, а также о хищениях при строительстве космодрома Восточный.

С апреля 2016 года он занимал должность заместителя председателя СК Александра Бастрыкина, курировал работу Главного управления по расследованию особо важных дел и Главного следственного управления.

Краснов - генерал-лейтенант юстиции, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, отмечен почетной грамотой президента.

Темы: Генпрокуратура РФ, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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22.01.2020, 18:05
Гость: Пусть сначала

штрафы уплатит.
22.01.2020, 18:04
Гость: У вас

нэзалэжно крыша поехала.
22.01.2020, 14:27
Гость: личный опыт

неужели осмелится Маре Богдасарян дать реальный срок...? Не верю...
Все комментарии (8)
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