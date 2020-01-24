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Основным рабочим офисом Медведева может стать Дом приемов правительства

14:00 24.01.2020

Основным рабочим офисом бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева может стать кабинет в Доме приемов правительства на Воздвиженке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.


Дом приемов Правительства (особняк Арсения Морозова). Фото с сайта wikimedia.org

Отмечается, что рассматриваются также и другие варианты, но основным считается построенный в 1899 году Дом приемов правительства (считается памятником архитектуры).

По информации источников, ранее Медведеву был предложен кабинет бывшего помощника президента (сейчас первый вице-премьер правительства) Андрея Белоусова на Старой площади, но он отказался. Данный кабинет в свое время занимал Леонид Брежнев.

Также отмечается, что за Дмитрием Медведевым сохранится и резиденция в Горках-9. Кроме того, согласно закону «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи», экс-главе государства предоставляется в пожизненное пользование одна из государственных дач. 

У Медведева, как у бывшего президента, также сохранится государственная охрана и право на содержание аппарата помощников за счет средств федерального бюджета.

Темы: Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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24.01.2020, 21:55
Гость: Карл Забайкальский

Надо вернуть пацана по прежнему месту работы - дворником в Питер.
Пусть там посоревнуется с узбеками и таджиками в праве на труд.
24.01.2020, 20:54
Гость: Ди....

Если это "основное рабочее место",то видимо и "филиалы" предусмотрены....Богатая страна Россия,стольких дармоедов(замов)содержит,за счет нищего населения.Мерзость и .......во.
24.01.2020, 19:49
Гость: интересуюсь

Это реально кому-то интересно?
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