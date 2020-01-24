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Нааму Иссахар могут передать в Израиль для отбывания наказания на родине

12:55 24.01.2020
Иссахар
Наама Иссахар. Стоп-кадр из видео в YouTube
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Глава Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена заявил, что осужденная в России за наркотики израильтянка Наама Иссахар может быть передана в Израиль для отбывания наказания на родине.

«В данном случае достаточно обращения компетентных органов Израиля в Минюст РФ. А в случае решения вопроса о ее передаче власти Израиля сами будут решать, оставить ее в местах лишения свободы или же освободить», - цитирует «Интерфакс» слова Кучерена.

Адвокат Иссахар Алексей Добрынин ранее также отмечал, что защита рассчитывает на ее скорое освобождение. «На наш взгляд, все движется к ее освобождению. По крайней мере, мы на это рассчитываем», - заявил Добрынин.

Напомним, в апреле 2019 года 25-летняя гражданка Израиля и США Наама Иссахар была задержана в российском аэропорту Шереметьево. В ее рюкзаке было обнаружено порядка 10 граммов гашиша. Иссахар была признана виновной в контрабанде и хранении наркотиков. Суд приговорил ее к 7,5 годам заключения.

После встречи в Израиле с матерью осужденной, президент России Владимир Путин заверил ее, что «все будет хорошо».

Темы: Израиль, Борьба с наркотиками в мире, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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24.01.2020, 22:06
Гость: blog2038,.

И что? Перестали ваши дети рожать?
24.01.2020, 22:02
Гость: blog2038,.

"Нааму Иссахар могут передать в Израиль для отбывания наказания на родине"
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Насколько я понимаю, нарушение за которое Иссахар была осуждена в России не является преступлением в Израиле.
24.01.2020, 21:44
Гость: эта девчонка

преступница. Действительно странное решение.Села за дело,за наркотики.
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