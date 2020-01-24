Песков заявил о решающем значении голосования по поправкам в Конституцию

15:20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что голосование граждан за или против предложенных Владимиром Путиным поправок в Конституцию будет иметь определяющее значение.

«Если люди посчитают нецелесообразным (внесение поправок в основной закон - прим.ред.), то так и произойдет. Это не формальность, это именно голосование за или против», - цитирует Пескова ТАСС.

Что касается вопроса о том, когда состоится общероссийское голосование (до или после подписания президентом соответствующего закона о поправках), Песков заявил, что «порядок и сроки проведения этого голосования будут уточнены - они, собственно, сейчас разрабатываются».

Напомним, 23 января Госдума одобрила пакет поправок в Конституцию России. В ходе пресс-подхода спикеру Госдумы Вячеславу Володину корреспондентом BBC был задан вопрос - каков смысл проведения общенационального голосования по изменениям в Конституции, если к тому времени поправки уже будут одобрены парламентом и подписаны президентом. В ответ на этот вопрос Володин ушел от прямого ответа.