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Песков заявил о решающем значении голосования по поправкам в Конституцию

15:20 24.01.2020
Владимир Путин и Дмитрий Песков
© KM.RU, Алексей Белкин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что голосование граждан за или против предложенных Владимиром Путиным поправок в Конституцию будет иметь определяющее значение.

«Если люди посчитают нецелесообразным (внесение поправок в основной закон - прим.ред.), то так и произойдет. Это не формальность, это именно голосование за или против», - цитирует Пескова ТАСС.

Что касается вопроса о том, когда состоится общероссийское голосование (до или после подписания президентом соответствующего закона о поправках), Песков заявил, что «порядок и сроки проведения этого голосования будут уточнены - они, собственно, сейчас разрабатываются».

Напомним, 23 января Госдума одобрила пакет поправок в Конституцию России. В ходе пресс-подхода спикеру Госдумы Вячеславу Володину корреспондентом BBC был задан вопрос - каков смысл проведения общенационального голосования по изменениям в Конституции, если к тому времени поправки уже будут одобрены парламентом и подписаны президентом. В ответ на этот вопрос Володин ушел от прямого ответа.

Темы: Внутриполитическая ситуация в России, Законотворческая деятельность в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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24.01.2020, 22:10
Гость: Скоро

мавзолей или пирамиду строить начнут.
24.01.2020, 21:27
Гость: Осалось

только предъявить народу настоящего престарелого лидера, а не этих удмуртских клоунов, которые его изображают.
24.01.2020, 21:25
Гость: "Вы

понимаете, о чем я..." (с)В.Путин
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