Володин не смог объяснить смысл голосования по изменению Конституции

00:36

23 января Государственная Дума РФ единогласно одобрила в первом чтении пакет поправок в Конституцию России, предложенные в Владимиром Путиным.

В ходе пресс-подхода спикеру Госдумы Вячеславу Володину корреспондентом BBC был задан вопрос - каков смысл проведения общенационального голосования по изменениям в Конституции, если к тому времени поправки уже будут одобрены парламентом и подписаны президентом.

В ответ на этот вопрос Вячеслав Володин ушел от прямого ответа. Смысл высказывания спикера свелся к тому, что Россия таким подходом к внесению изменений в основной закон показала пример, чтобы в других странах этот пример брали на вооружение и реализовывали.

«Вы президентов избираете, две сотни конгрессменов решают судьбу всего мира, а потом мы все заложниками становимся таких решений, — заявил Вячеслав Володин. – Вот идите по пути России Все иное – вмешательство в наши дела».