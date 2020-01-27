Курс рубля упал из-за распространения коронавируса

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Курс рубля в понедельник ослаб по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи. По состоянию на 11:00 по Москве курс доллара вырос на 41 копейку к уровню предыдущего закрытия, до 62,48 рубля. Евро подорожал до 68,95 рубля. (плюс 47 копеек).

Главный фактор падения российской валюты – общее снижение аппетита к риску из-за ускоренного распространения коронавируса в Китае, объясняет главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. При этом реакция российской валюты остается весьма сдержанной, пишут «Ведомости».

Аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич подчеркивает, что новости о коронавирусе продолжают оказывать давление на рынки, что негативно влияет на отношения инвесторов к широкому спектру рисковых активов от акций до валют и сырьевых товаров, включая нефть. Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала более чем на 2% – до 59,3 доллара за баррель.

Из-за вспышки коронавируса в Китае 25 января ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья в 25 провинциях, специальных административных районах и городах.

По словам главы государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэя, эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции.

Сегодня газета Гонконга The South China Morning Post сообщила, что количество жертв пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, возросло до 80 человек, а число зараженных превысило 2,4 тысячи человек. 26 января в Китай направился глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус для содействия в борьбе с эпидемией. После поездки, видимо, он примет решение, объявлять о ЧС или нет.