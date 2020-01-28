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Данные клиентов алкомаркетов «Красное и белое» утекли в Сеть

11:05 28.01.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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База данных, в которой содержатся записи о 17 миллионах обладателей карты лояльности сети алкомаркетов «Красное и белое», появилась в интернете, пишут «Ведомости».

Часть базы с информацией о 124 тысячах человек продавалась в даркнете еще с сентября 2019 года. С тех пор база постоянно пополнялась и теперь выложена в открытый доступ в телеграме.

В базе указаны ФИО, дата рождения и телефон клиентов магазина, но, как отмечает газета, многие даты недействительны, а номера телефонов повторяются.

«Сейчас мы проверяем информацию об утечке», — подтвердил ТАСС представитель ритейлера.

Аналитики считают, что число клиентов сети «Красное и белое», указанных в базе, скорее всего, завышено. По данным гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в программе лояльности «Красного и белого» зарегистрировано 6,5 миллиона пользователей.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Последствия употребления алкоголя, Производство и продажа алкоголя
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Комментарии читателей
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28.01.2020, 11:49
Гость: Главный итог

цифровизации.
28.01.2020, 11:44
Гость: gvozd

то что в рф скопировали с запада ущербную и НЕзаконную на самом деле манеру собирать персональную информацию на покупателей - это дебилизм дичайший.
сбор и хранение персональной информации должен быть Уголовно наказуемым деанием - тогда вся проблема исчезнет сама по себе в принципе.
это Абсурд что для того чтобы продать бутылку, надо собрать досье...
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