Данные клиентов алкомаркетов «Красное и белое» утекли в Сеть

11:05

База данных, в которой содержатся записи о 17 миллионах обладателей карты лояльности сети алкомаркетов «Красное и белое», появилась в интернете, пишут «Ведомости».

Часть базы с информацией о 124 тысячах человек продавалась в даркнете еще с сентября 2019 года. С тех пор база постоянно пополнялась и теперь выложена в открытый доступ в телеграме.

В базе указаны ФИО, дата рождения и телефон клиентов магазина, но, как отмечает газета, многие даты недействительны, а номера телефонов повторяются.

«Сейчас мы проверяем информацию об утечке», — подтвердил ТАСС представитель ритейлера.

Аналитики считают, что число клиентов сети «Красное и белое», указанных в базе, скорее всего, завышено. По данным гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в программе лояльности «Красного и белого» зарегистрировано 6,5 миллиона пользователей.