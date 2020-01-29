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Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

08:45 29.01.2020
ПАСЕ
Фото с сайта wikipedia.org
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Глава российской делегации, зампредседатель Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает РИА Новости.

По данныма агентства, за кандидатуру Толстого проголосовали 132 парламентария, против — 117. Всего голосовали 252 человека, три бюллетеня признали недействительными.

По мнению председателя Госдумы Вячеслвав Володина, избрание Петра Толстого на пост вице-президента ПАСЕ позволит развивать Ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога.

Он отметил, что Толстой последовательно отстаивает интересы России на международных площадках. Так, в прошлом году Петр Толстой активно участвовал в переговорах по восстановлению полномочий России в ПАСЕ и до последнего времени работал как глава российской делегации".

Россия была лишена некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019-го права россиян восстановили в полном объеме.

На текущей неделе депутаты ПАСЕ в очередной раз оспорили права представителей России из-за поправок в Конституцию, которые еще только обсуждаются. Толстой назвал это "несколько удивительным". В свою очередь комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме. Вопрос о ратификации полномочий обсудят на пленарном заседании в среду, 29 января.

Темы: Отношения России и стран Западной Европы, Государственная Дума РФ, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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29.01.2020, 12:54
Гость: Русский

...мои ПОЗДРАВЛЕНИЯ праправнуку Русского Барина!
Щас еще примем поправки в Конституцию РФ и бум плевать на всю "просвЯщенную" Европу ..через ПАСЕ ))))))
29.01.2020, 12:38
Гость: ав

не удивительно!
Соглашатель!
29.01.2020, 12:33
Гость: gvozd

Так, в прошлом году Петр Толстой активно участвовал в переговорах по восстановлению полномочий России в ПАСЕ
--
надо понимать Персональная синекура?
а не дорого ли она обходится русскому народу?
речь тут не только о Миллионах уплаченных на финансирование это площадки зоорусофобов - оттуда в рф идет мутный поток законов за которые в рф никто не голосовал и не выдвигал.
гнать взашей таких активиствов.
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