Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

08:45

Глава российской делегации, зампредседатель Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает РИА Новости.

По данныма агентства, за кандидатуру Толстого проголосовали 132 парламентария, против — 117. Всего голосовали 252 человека, три бюллетеня признали недействительными.

По мнению председателя Госдумы Вячеслвав Володина, избрание Петра Толстого на пост вице-президента ПАСЕ позволит развивать Ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога.

Он отметил, что Толстой последовательно отстаивает интересы России на международных площадках. Так, в прошлом году Петр Толстой активно участвовал в переговорах по восстановлению полномочий России в ПАСЕ и до последнего времени работал как глава российской делегации".

Россия была лишена некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019-го права россиян восстановили в полном объеме.

На текущей неделе депутаты ПАСЕ в очередной раз оспорили права представителей России из-за поправок в Конституцию, которые еще только обсуждаются. Толстой назвал это "несколько удивительным". В свою очередь комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме. Вопрос о ратификации полномочий обсудят на пленарном заседании в среду, 29 января.