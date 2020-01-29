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Путин помиловал осужденную в России гражданку Израиля Иссахар

22:17 29.01.2020
Наама Иссахар. Стоп-кадр из видео в YouTube
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Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет лишения свободы за 9 грамм наркотиков.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Нааму Иссасхар, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в тексте указа президента РФ, который цитирует "Интерфакс".

Указ датирован 29 января и "вступает в силу со дня его подписания".

25-летняя Наама Иссахар в начале апреля летела из Дели в Тель-Авив. В транзитной зоне аэропорта Шереметьево в ее багаже нашли девять с половиной граммов гашиша. Она была приговорена Химкинским судом к 7,5 годам колонии за контрабанду наркотиков.

Сама израильтянка заявила, что в Москве у нее не было доступа к багажу, а на ее родине некоторые наркотики частично легализованы. При этом хранение наркотиков она признала, но отказалась считать себя контрабандисткой.

Президент и премьер-министр Израиля, а также мать Иссахар обратились к Путину с просьбами о помиловании девушки. После встречи в Израиле с матерью осужденной, президент России Владимир Путин заверил ее, что "все будет хорошо".

Темы: Израиль, Судебная система в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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30.01.2020, 00:54
Гость: иван

смеху подобная пиар компания притом такая безграмотная и дебильная сразу видно деградацию в подготовке этого пиара всем стало это видно
30.01.2020, 00:35
Гость: Мамба

9 грамм травы в Израиле вообще не карается законом. Во многих странах - это денежный штраф. Но в экзотических возможна и смертная казнь. Это можно почитать в интернете. Я бы на месте израильтян вообще не летал ни в Россию, ни через Россию.
30.01.2020, 00:29
Гость: Рабинович

Вообще, законы против наркодельцов надо ужесточить, вплоть до пожизненного срока против перевозчиков "дури".
Но это обязывает власть одновременно подавлять любые провокации, вроде подбрасывания наркоты (дело Голунова) или навешивания статей о контрабанде там, где её нет (дело Иссахар).
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