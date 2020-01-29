]]>
]]>
Главная В России Новости

Треть россиян поддержала введение ответственности за покупку контрафакта

17:25 29.01.2020
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
Материалы по теме:

Граждане, сознательно приобретающие контрафактную продукцию, должны нести административную ответственность. Так считают 24% опрошенных ВЦИОМ россиян. Еще 8% респондентов выступают за введение уголовной ответственности для покупателей контрафакта.

В то же время, по мнению остальных опрошенных, покупатель не должен нести никакой ответственности (34%) или должен быть ответственен только морально (29%).

Как выяснили социологи, половина россиян никогда не видела и не покупала контрафактную продукцию. 22% сообщили, что видели ее, но не приобретали, а 21% покупали.  Также 76% сообщили, что слышали или знают о маркировке, позволяющей проследить путь продукции от производителя до конечного продавца, которая вводится в России.

23% заявили, что слышат об этом впервые. 73% респондентов отнеслись к инициативе положительно, 10% – отрицательно, 13% – безразлично, 3% – затруднились ответить.

Также россияне рассказали, для какой продукции такую маркировку следует использовать. 55% заявили, что ее нужно применять для медикаментов и медицинских товаров, 47% – для продуктов питания и молочной продукции, 23% – для товаров для детей и игрушек, 17% – для алкоголя.

С 1 декабря 2019 года в России стала обязательной маркировка духов, фотокамер, шин, покрышек, а также некоторых предметов одежды и белья. Покупатели могут проверять продукцию с помощью мобильного приложения «Честный знак».

Темы: Борьба с распространением контрафакта в России, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.01.2020, 19:10
Гость: ваще имя

Треть россиян хорошо устроились а остальные две трети нищета . Их и надо обобрать дополнительно.
29.01.2020, 19:10
Гость: Сергей Дмитриевич

Производство контрафакта-не преступление, это бизнес, рост ВВП и пр.А вот покупка его-это преступно, сажать с конфискацией.Совсем в госдуре рехнулись.
29.01.2020, 18:56
Гость: www

В московских бутиках опрос проводили.
Все комментарии (10)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации