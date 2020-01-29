Треть россиян поддержала введение ответственности за покупку контрафакта

17:25

Граждане, сознательно приобретающие контрафактную продукцию, должны нести административную ответственность. Так считают 24% опрошенных ВЦИОМ россиян. Еще 8% респондентов выступают за введение уголовной ответственности для покупателей контрафакта.

В то же время, по мнению остальных опрошенных, покупатель не должен нести никакой ответственности (34%) или должен быть ответственен только морально (29%).

Как выяснили социологи, половина россиян никогда не видела и не покупала контрафактную продукцию. 22% сообщили, что видели ее, но не приобретали, а 21% покупали. Также 76% сообщили, что слышали или знают о маркировке, позволяющей проследить путь продукции от производителя до конечного продавца, которая вводится в России.

23% заявили, что слышат об этом впервые. 73% респондентов отнеслись к инициативе положительно, 10% – отрицательно, 13% – безразлично, 3% – затруднились ответить.

Также россияне рассказали, для какой продукции такую маркировку следует использовать. 55% заявили, что ее нужно применять для медикаментов и медицинских товаров, 47% – для продуктов питания и молочной продукции, 23% – для товаров для детей и игрушек, 17% – для алкоголя.

С 1 декабря 2019 года в России стала обязательной маркировка духов, фотокамер, шин, покрышек, а также некоторых предметов одежды и белья. Покупатели могут проверять продукцию с помощью мобильного приложения «Честный знак».