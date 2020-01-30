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По факту взрыва в подвале дома в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

19:08 30.01.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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По факту взрыва в подвале жилого дома на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Взрыв в пятиэтажке произошел в четверг утром. Как сообщает «Интерфакс», при обмере в подвале труб слесари ТСЖ заметили посторонний предмет, который впоследствии взорвался (по некоторым сообщениям, взорвалась граната). Двум людям понадобилась медицинская помощь.

Из жилого дома были эвакуированы 25 человек, в том числе 6 детей. Специалисты осмотрели дом, но других опасных предметов в нем найдено не было.

В настоящее время жильцы уже вернулись в свои квартиры. По словам специалистов, несущие конструкции здания повреждены не были.

Темы: Нижний Новгород, Нижний Новгород, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России, Происшествия
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Комментарии читателей
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30.01.2020, 22:57
Гость: Ещё будет

много, много, много раз пока не избавимся от "незалежных" мозгов.
30.01.2020, 20:05
Гость: Русс

Никогда не было и вдруг опять!
30.01.2020, 19:21
Гость: член Госсовета

Наш шеф, массовик-затейник, любит шутки шутить, да чай с сахаром.
Все комментарии (4)
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