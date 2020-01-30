По факту взрыва в подвале дома в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

19:08

По факту взрыва в подвале жилого дома на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Взрыв в пятиэтажке произошел в четверг утром. Как сообщает «Интерфакс», при обмере в подвале труб слесари ТСЖ заметили посторонний предмет, который впоследствии взорвался (по некоторым сообщениям, взорвалась граната). Двум людям понадобилась медицинская помощь.

Из жилого дома были эвакуированы 25 человек, в том числе 6 детей. Специалисты осмотрели дом, но других опасных предметов в нем найдено не было.

В настоящее время жильцы уже вернулись в свои квартиры. По словам специалистов, несущие конструкции здания повреждены не были.