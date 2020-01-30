В России будет создан рейтинг качества жизни в регионах

11:07

Агентство стратегических инициатив (АСИ) вместе с деловыми объединениями (ТПП, РСПП, «Деловой Россией» и «Опорой России») намерены создать рейтинг качества жизни в регионах, который, по словам его разработчиков, позволит уйти от демонстрации «благополучия на бумаге».

Свою поддержку проекту уже выразил президент России Владимир Путин, сообщает «Коммерсант».

Основу рейтинга составят опросы населения по различным социальным проблемам. Проводить опросы будет Всероссийский центр по изучению общественного мнения. При этом охват должен составлять порядка одного миллиона человек.

Ожидается, что рейтинг охватит различные направления (здравоохранение, образование, соцподдержку, личную безопасность и другие) и позволит оценить общую удовлетворенность общества социальной сферой.

В АСИ признают, что в настоящее время в большинстве международных рейтингов социального благополучия Россия занимает далеко не первые места. Например, в OECD Better Life Index наша страна находится на 33-м месте из 38 стран, а в индексе Economist Intelligence Unit «Where-to-be-born Index» - на 72-м из 80.

По словам разработчиков рейтинга, они планируют смотреть на людей как на клиентов государства, но при этом не собираются останавливаться только на оценке текущего положения дел и намерены создавать условия для улучшения качества жизни. В будущем показатели данного рейтинга могут использоваться для оценки эффективности работы губернаторов.