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Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку

12:10 31.01.2020
Николаев Олег Алексеевич. Фото с сайта duma.gov.ru
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После назначения временно исполняющим обязанности главы Чувашии Олега Николаева («Справедливая Россия»), правительство республики в полном составе ушло в отставку.

«Я подписал сегодня указ об отставке правительства. Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность», - цитирует Николаева ТАСС.

Новый состав правительства, по словам Николаева, будет сформирован в кратчайшие сроки, так как это необходимо для организации слаженной работы.

Депутат Госдумы Олег Николаев будет занимать пост временно исполняющего обязанности до вступления в должность нового избранного руководителя. Выборы должны состояться 13 сентября 2020 года.

Ранее Владимир Путин подписал указ об отставке с поста главы Чувашии Михаила Игнатьева. До этого он был исключен из «Единой России» после «шутки» над сотрудником МЧС, которого он вынудил подпрыгнуть за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

Темы: Чувашия
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Комментарии читателей
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31.01.2020, 16:53
Гость: 5шило

Не велика потеря.
31.01.2020, 16:04
Гость: А может

для начала вас в СИЗО отправить и найдём за что?!
31.01.2020, 16:02
Гость: Сердечник

походам там все за подачками подпрыгивали
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