Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку

12:10

После назначения временно исполняющим обязанности главы Чувашии Олега Николаева («Справедливая Россия»), правительство республики в полном составе ушло в отставку.

«Я подписал сегодня указ об отставке правительства. Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность», - цитирует Николаева ТАСС.

Новый состав правительства, по словам Николаева, будет сформирован в кратчайшие сроки, так как это необходимо для организации слаженной работы.

Депутат Госдумы Олег Николаев будет занимать пост временно исполняющего обязанности до вступления в должность нового избранного руководителя. Выборы должны состояться 13 сентября 2020 года.

Ранее Владимир Путин подписал указ об отставке с поста главы Чувашии Михаила Игнатьева. До этого он был исключен из «Единой России» после «шутки» над сотрудником МЧС, которого он вынудил подпрыгнуть за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.