Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»
Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.
В пресс-службе губернатора отказались комментировать данную ситуацию.
Ранее в интернете появилось видео, на котором Игнатьев вынудил сотрудника МЧС в Чебоксарах подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.
В республиканском МЧС данный эпизод назвали "дружеской шуткой". Однако руководитель Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.
Сам глава республики заявлял, что уважительно относится к сотрудникам МЧС. Ранее в СМИ появилась информация, что Игнатьев покинет свой пост на этой или следующей неделе.