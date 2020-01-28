Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

16:06

Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.

В пресс-службе губернатора отказались комментировать данную ситуацию.

Ранее в интернете появилось видео, на котором Игнатьев вынудил сотрудника МЧС в Чебоксарах подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

В республиканском МЧС данный эпизод назвали "дружеской шуткой". Однако руководитель Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.

Сам глава республики заявлял, что уважительно относится к сотрудникам МЧС. Ранее в СМИ появилась информация, что Игнатьев покинет свой пост на этой или следующей неделе.