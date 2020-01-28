]]>
]]>
Главная В России Новости

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

16:06 28.01.2020
Михаил Игнатьев
Скриншот с YouTube
Материалы по теме:

Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака. 

В пресс-службе губернатора отказались комментировать данную ситуацию. 

Ранее в интернете появилось видео, на котором Игнатьев вынудил сотрудника МЧС в Чебоксарах подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

В республиканском МЧС данный эпизод назвали "дружеской шуткой". Однако руководитель Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.

Сам глава республики заявлял, что уважительно относится к сотрудникам МЧС. Ранее в СМИ появилась информация, что Игнатьев покинет свой пост на этой или следующей неделе.

Темы: Чувашия, Партия «Единая Россия»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.01.2020, 20:43
Гость: такс

Как там поётся Господа офицеры голубые князья
28.01.2020, 20:03
Гость: отлучили

от церкви.
28.01.2020, 19:49
Гость: Беглый

Я так понимаю, что господин Игнатьев был только рад...
Да и что это за партия?
Единая Россия Медведева сила меньше чем за час, а тут такой персонаж
Все комментарии (11)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации