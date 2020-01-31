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Крыша спорткомплекса обрушилась в Санкт-Петербурге

15:50 31.01.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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В Санкт-Петербурге при демонтаже рухнула крыша спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (СКК), сообщает «Фонтанка.ру».

На кадрах видно, что рухнула крыша и часть здания. При этом на видео снят момент, как строители вели высотные работы в момент обрушения.

Телеграм-канал Baza сообщает, что на данный момент рабочий считается пропавшим без вести. В МЧС сообщили РИА «Новости», что обрушение конструкций не было запланированным. Под завалами могут находиться люди, отметили в чрезвычайном ведомстве.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, в результате инцидента есть пострадавшие, сейчас их количество уточняется. На место прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи.

Известно, что на месте СКК планируется построить самую крупную ледовую арену мира.

Темы: Санкт-Петербург, Происшествия, Строительство и ремонт
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Комментарии читателей
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31.01.2020, 23:40
Гость: о как!

Весь Питер стоит..
31.01.2020, 23:33
Гость: Миномёт

Момент истины по этому СКК в том, что народ Питера резко против сноса этого спортивного памятника, были митинги, пикеты, власть пообещала СКК сохранить, а сама втихаря изнутри его разбирала, а народу врали, что просто мебель убирают. И всё потому, что за всем этим стоят самые приближённые друганы и подельники несменяемого. Их фамильё знают во всем мире, они под санкциями и за это им и Платон и все лакомые подряды по всей России. Несменяемый не стесняется уже ничего, он в наглую с этими дерёт всё и всех, т.к. именно эта троица и есть кошельки и гаранты его непосильно оттяпанного.
31.01.2020, 23:04
Гость: Без паники

Главное - что они слышали слово "бизнессссс"
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