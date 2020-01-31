Крыша спорткомплекса обрушилась в Санкт-Петербурге

15:50

В Санкт-Петербурге при демонтаже рухнула крыша спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (СКК), сообщает «Фонтанка.ру».

На кадрах видно, что рухнула крыша и часть здания. При этом на видео снят момент, как строители вели высотные работы в момент обрушения.

Телеграм-канал Baza сообщает, что на данный момент рабочий считается пропавшим без вести. В МЧС сообщили РИА «Новости», что обрушение конструкций не было запланированным. Под завалами могут находиться люди, отметили в чрезвычайном ведомстве.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, в результате инцидента есть пострадавшие, сейчас их количество уточняется. На место прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи.

Известно, что на месте СКК планируется построить самую крупную ледовую арену мира.