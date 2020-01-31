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Путин предложил помощь Си Цзиньпину в борьбе коронавирусом

21:03 31.01.2020
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму, в которой выразил сочувствие и поддержку всем, кто пострадал от коронавируса, а также пожелал выздоровления всем заболевшим, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России выразил готовность оказать Китаю необходимую помощь и сообщил, что российские компетентные ведомства ориентированы на самое тесное взаимодействие с соответствующими китайскими структурами в целях скорейшего преодоления этой общей угрозы.

Сегодня стало известно, что в России выявили два первых случая заражения вирусной инфекцией, вызванной новым типом коронавируса. Вирус диагностировали у двоих граждан Китая, находящихся в Забайкальском крае и Тюменской области.

В Китае с декабря прошлого года, когда вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя, уже зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях.

Темы: Китай, Вирусные заболевания и их лечение, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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01.02.2020, 00:56
Гость: советский инженер

Почему-то именно на этом сайте обязательно находится такой который будет утверждать что чёрное - это белое и наоборот. Во первых не слабо мне съездить в Китай. Надо будет - поеду. А во вторых эти врачи - они сами в конце концов выбрали себе такую специальность, или как? Не я же им такую специальность выбирал. А если эпидемиологи не будут занимаються эпидемиями - зачем тогда они нужны?
01.02.2020, 00:22
Гость: Д. Советник

Странно как до сих пор Вольдемара не обвинили в разработке и применению бактериологического оружия ?Корончатый грипп есть , виновный не назначен .Запоздалая реакция западных лидеров меня пугает.
01.02.2020, 00:22
Гость: Олег

Предложил наших врачей отправить заражаться в Китай? А самому слабо туда съездить?
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