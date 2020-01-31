Путин предложил помощь Си Цзиньпину в борьбе коронавирусом

21:03

Президент России Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму, в которой выразил сочувствие и поддержку всем, кто пострадал от коронавируса, а также пожелал выздоровления всем заболевшим, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России выразил готовность оказать Китаю необходимую помощь и сообщил, что российские компетентные ведомства ориентированы на самое тесное взаимодействие с соответствующими китайскими структурами в целях скорейшего преодоления этой общей угрозы.

Сегодня стало известно, что в России выявили два первых случая заражения вирусной инфекцией, вызванной новым типом коронавируса. Вирус диагностировали у двоих граждан Китая, находящихся в Забайкальском крае и Тюменской области.

В Китае с декабря прошлого года, когда вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя, уже зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях.