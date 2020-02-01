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Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции России

19:30 1.02.2020
Божественная литургия в храме Христа Спасителя © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога. По его словам, большинство российских граждан в Бога верит.

«Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других»,— заявил патриарх на трапезе после литургии в храме Христа Спасителя. Патриарх призвал молиться, трудиться, чтобы в основном законе упоминался Бог.

По мнению патриарха Кирилла, «если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля"», то об этом может быть сказано и в Конституции. «Считаю, что сегодня можно было бы начать дискуссию об этом»,— цитирует его «Коммерсант».

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Для выработки поправок была создана рабочая группа, которая уже сформулировала около 100 предложений.

Темы: Взаимоотношения церкви и государства в России, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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02.02.2020, 03:20
Гость: Виталий Бианки

Ваша драматургия вполне подходит под уже произошедшие события .Вы в описанном вами случае повторяете героические действия петушка из семейства куропаток. Вот эпизод этой траги-комедии с элементами птичей хитрости над более умственно развитыми животными.
"Однажды на птичье семейство куропаток нападает лиса. Жаворонок хочет предупредить своего друга и видит, что того уже нашел хищник. Несчастный петушок хромает, припадает на лапу, вроде убегает от лисы, но она вот-вот его съест. Испуганный Жаворонок понял, что его друг погиб. Какого же было удивление героя, когда он встретил живого и здорового Петушка. Оказалось, что тот просто притворялся перед лисой, своей комедией уводил лису от гнезда."
Птенцы в этой сцене российские олигархи .Петушок попался на диво скрепоносный и патриотичный ,клеймящий какого то дядюшку,которого он пользуясь слухами называет Сэмом. Ну а лиса -самый сознательный в мире россиянин.
Аудитория поприветствуем героя, повторившему подвиг отважного петушка!
02.02.2020, 02:50
Гость: Мысли вслух

Да. Про бога надо обязательно. И дату Юрьева дня точно определить. Как положено - осенний и весенний. И право на сбор валежника закрепить конституционно.
02.02.2020, 01:59
Гость: Скептик

Так уже есть.
Статья 14
1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
***
А вот гимн надо бы подправить. В соответствии с Конституцией.
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