Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции России

19:30

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога. По его словам, большинство российских граждан в Бога верит.

«Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других»,— заявил патриарх на трапезе после литургии в храме Христа Спасителя. Патриарх призвал молиться, трудиться, чтобы в основном законе упоминался Бог.

По мнению патриарха Кирилла, «если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля"», то об этом может быть сказано и в Конституции. «Считаю, что сегодня можно было бы начать дискуссию об этом»,— цитирует его «Коммерсант».

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Для выработки поправок была создана рабочая группа, которая уже сформулировала около 100 предложений.