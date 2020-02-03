В Госдуме хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

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Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) выступил с предложением главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову приостановить поступление в Россию посылок с товарами из китайских интернет-магазинов до нормализации обстановки с коронавирусом, пишет РИА Новости.

В своем обращении Милонов отмечает, что нет точных данных, как именно происходит заражение новым типом коронавируса, какая методика подходит для лечения и как ведет себя вирус в "спящем режиме".

Парламентарий считает, что "несмотря на ограничения пограничного режима и санитарные меры, между Россией и Китаем проходит неконтролируемый бактериологический обмен посредством почтовых посылок", так как жители России продолжают покупать и заказывать товары из китайских интернет-магазинов "безо всяких мер предосторожности".

При этом, крупные китайские интернет-магазины продают не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы и готовые блюда длительного хранения, и такие товары могут быть "естественным инкубатором для вируса".

Такие посылки, по мнению Милонова, могут "заражать" патогенными микроорганизмами "остальную почтовую корреспонденцию в отделениях российской почты". В случае, если не "приостановить" поставки из китайских интернет-магазинов, российская почта может стать "разносчиком и распространителем микробов и вирусов, несущих смертельную опасность для россиян", резюмирует он.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что получение писем и посылок из Китая не представляет угрозы заражения коронавирусом. «Это безопасно. Люди, получающие посылки из Китая, не рискуют заразиться 2019-nCoV. Из предыдущего анализа мы знаем, что коронавирусы не выживают долго на таких объектах, как письма или пакеты», — говорится в сообщении ВОЗ.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стал уже 361 человек, заражены около 17,2 тысячи. Еще более 140 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России два первых случая коронавируса выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области у граждан Китая.