ГИБДД оштрафовала водителей электробусов в Москве за новогодние гирлянды

11:58

Управление ГИБДД по Москве после проведенной проверки оштрафовало водителей принадлежащих "Мосгортрансу" электробусов в столице, украшенных новогодними световыми гирляндами, пишет газета "КоммерсантЪ".

По данным издания, в ведомстве пришли к выводу, что подобное оформление общественного транспорта нарушает действующие нормы.

Помимо шоферов, также были оштрафованы должностные лица "Могорстранса", ответственные за выпуск на линию электробусов, украшенных гирляндами. Сумма штрафных санкций не уточняется.

Отмечается, что проверка новогодних украшений автобусов (гирлянды типа "занавес" по всей площади кузова машины) была проведена по обращению правозащитника, члена экспертной группы при общественном совете Росаккредитации Григорина Шухмана. Он просил дать оценку светотехнике в рамках действующего техрегламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.

По результатам проверки в ГИБДД пришли к выводу, что такое оформление электробусов нарушает закон "О безопасности дорожного движения" и "Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации" (постановление правительства №1090).

Одновременно Госавтоинспекция начала проверку по другому обращению Шухмана - в связи с использованием подсветки днища на электробусах. На завод-изготовитель этих машин - КамАЗ - ведомство направило запрос о том, соответствует ли заводской конструкции наличие подсветки под днищем.

Как рассказал изданию гендиректор компании "Услугиавто" (занимается переоборудованием транспортных средств) Юрий Пархоменко, что нештатные источники света, к которым относятся и гирлянды на электробусах, способны дезориентировать других автомобилистов. Кроме того, гирлянды может задеть рукой пешеход, его может ударить током, добавил он.

В свою очередь в "Мосгортрансе" заявили, что праздничное оформление электобусов было выполнено "по всем требованиям под контролем производителей". "Украшенный транспорт уже стал доброй традицией и визитной карточкой зимней столицы - он выходит на маршруты в течение пяти лет. Нареканий со стороны органов безопасности движения не поступало", - подчеркнули в госпредприятии.

Что касается подсветки днища, то перед ее установкой "Мосгортранс" консультировался с экспертами Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ, ведущая организация в России в области автомобилестроения). В НАМИ не нашли нарушения в плане оформления электробусов гирляндами, отметили в "Мосгортрансе". "При необходимости позицию по законности оформления электробусов готовы защищать в правовом поле", - заметили в ГУПе.