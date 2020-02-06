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Путин призвал закрывать «вузы-пустышки»

17:07 6.02.2020
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости закрывать в России «вузы-пустышки». По его словам, это входит в число мер, которые необходимо реализовать «как можно быстрее», пишет «Интерфакс».

Президент подчеркнул, что необходимо не только избавиться от таких структур, но и объединять ресурсный потенциал учебных заведений за счет, в том числе, юридического объединения. При этом, по словам Путина, речь идет не о механическом слиянии.

«Необходимо найти решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах, а также обеспечат значительный рост качества образования и исследований в вузах», – сказал он во время заседания президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

Ранее Путин уже призывал закрывать вузы, занимающиеся только выдачей «корочек». В последние годы количество таких учебных заведений сократилось на 30%, филиалов – более чем на 60%, заявлял он.

Темы: Россия, Высшее образование в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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06.02.2020, 23:04
Гость: ООО "Рога и копыта"

Это точно. Кто же тогда будет квалифицированно создавать бизнец-планы грамотного пиления золотых гирь?
06.02.2020, 22:45
Гость: Серп и молот

Интересно в каком вузе учат "призывам". Президент призвал к тому, к этому, тех, этих.. Раньше я слышал этот термин только в одном случае, когда в армию призывали. У президента, что специализация " Призывник "? Он вроде уже полковник, должен был бы подбирать кадры, организовывать работу, приказывать, контролировать исполнение, делать организационные выводы и принимать по ним кадровые решения. Пока я вижу как он двадцать лет прикрывал и хвалил конченное ничтожество, которое отстранил в середине президентского срока, еще два года назад представлявшего его как лучшего премьера, работой которого он доволен. Возникает вопрос по Сеньке ли шапка ?
06.02.2020, 20:08
Гость: Алмаз

Абсолютно правильно сказано. Прямо в точку попали по сути.
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