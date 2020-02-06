Путин призвал закрывать «вузы-пустышки»

17:07

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости закрывать в России «вузы-пустышки». По его словам, это входит в число мер, которые необходимо реализовать «как можно быстрее», пишет «Интерфакс».

Президент подчеркнул, что необходимо не только избавиться от таких структур, но и объединять ресурсный потенциал учебных заведений за счет, в том числе, юридического объединения. При этом, по словам Путина, речь идет не о механическом слиянии.

«Необходимо найти решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах, а также обеспечат значительный рост качества образования и исследований в вузах», – сказал он во время заседания президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

Ранее Путин уже призывал закрывать вузы, занимающиеся только выдачей «корочек». В последние годы количество таких учебных заведений сократилось на 30%, филиалов – более чем на 60%, заявлял он.