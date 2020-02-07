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«МиГ» и «Сухой» объединят для производства всей боевой авиации РФ

08:59 7.02.2020
Su-27SM3
Фото с сайта wikipedia.org
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Компании "МиГ" и "Сухой" объединят в структуре ОАК для разработки и производства всей российской боевой авиации, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Возглавит объединение гендиректор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко. При этом он сохранит пост заместителя гендиректора ОАК по военно-техническому сотрудничеству. Прежний руководитель "Сухого" Игорь Озар покидает компанию.

Отмечается, что Тарасенко займется формированием на базе "Сухого" и "МиГа" Дивизиона военной авиации ОАК. Структура будет заниматься разработкой, производством, продажей и обслуживанием всей линейки текущих и перспективных самолетов боевой авиации.

По итогам 2017 года "Сухой" был самой прибыльной компанией в составе ОАК. В 2018 году компания выполнила контрактные обязательства на сумму более 114,5 млрд рублей, получив чистую прибыль в размере 4 млрд 8 млн рублей.

Выручка "МиГа" в 2018 году составила порядка 89,5 млрд руб, чистая прибыль - 3,5 млрд руб.

Темы: Россия, Авиастроение
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Комментарии читателей
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07.02.2020, 16:38
Гость: blog2038,.

Новая компания будет называться ГСМ.
07.02.2020, 16:38
Гость: гость

Монополизм это плохо.
07.02.2020, 16:21
Гость: Миг

Для чего нужно обьединение? Сердюков возглавляет авиапром. Что бы легче было сразу оба производства завалить, унего уже опыт есть. А Россия откатится по производству вооружений во второй десяток стран, это всё равно никого не смутит им такое впечатление всё до лампочки
Все комментарии (20)
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