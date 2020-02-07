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Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам к 75-летию Победы

11:54 7.02.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, сумма выплаты составит 75 тысяч рублей. В апреле-мае ее получат постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии:
—инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;
—бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками;
—вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
—вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

Уточняется, что бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат по 50 тысяч рублей.

Финансирование расходов — в том числе на доставку выплаты — обеспечит правительство.

Темы: Положение ветеранов войны в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.02.2020, 19:42
Гость: И шо ты плачешь?

Ваши герои в Великой Отечественной войне - бандера и шухевич! Этим всё сказано.
07.02.2020, 18:50
Гость: им нужнее

Родственники ветеранов выплатам будут очень рады.
07.02.2020, 18:36
Гость: Евгений В

Настоящих фронтовиков, прошедших войну остались единицы, им уже под сто лет. 27 миллионов погибших, от большинства которых даже могил не осталось, детям этих погибших уже под восемьдесят, этих побольше, возможно тысячи. Эти дети выросли и выжили без отцов в голоде и холоде и властью забыты.
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