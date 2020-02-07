Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам к 75-летию Победы

11:54

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, сумма выплаты составит 75 тысяч рублей. В апреле-мае ее получат постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии:

—инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;

—бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками;

—вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;

—вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

Уточняется, что бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат по 50 тысяч рублей.

Финансирование расходов — в том числе на доставку выплаты — обеспечит правительство.