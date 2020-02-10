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Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

07:55 10.02.2020

Минобороны России опубликовало на своём официальном сайте уникальные фотографии советских полководцев времён Великой Отечественной войны периода освобождения Европы.


Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский, командармы и офицеры и штаб2-го Украинского фронта.
Фото commanders.mil.ru

Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы" посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от немецко-фашистских захватчиков.

В подборке снимков, большинство из которых публикуются в открытом доступе впервые, запечатлены события завершающего этапа войны: полководческие будни, участие в парадах в освобожденных городах, отдых и встречи с союзниками.

Фотографии взяты из семейных и личных архивов советских военачальников.

Темы: История Великой Отечественной войны, Память о Великой Отечественной войне, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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10.02.2020, 11:12
Гость: Ray Bloom

Самое большое "достижение" за время, так называемой перестройки, это то, что мы потеряли ЧЕЛОВЕКА. Советский ЧЕЛОВЕК, ау!
10.02.2020, 09:27
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Эээхх, они своё выполнили сполна, а вот остались ли мы теми ради которых всё свершалось? Вопрос...
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