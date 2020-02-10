Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

07:55

Минобороны России опубликовало на своём официальном сайте уникальные фотографии советских полководцев времён Великой Отечественной войны периода освобождения Европы.



Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский, командармы и офицеры и штаб2-го Украинского фронта.

Фото commanders.mil.ru

Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы" посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от немецко-фашистских захватчиков.

В подборке снимков, большинство из которых публикуются в открытом доступе впервые, запечатлены события завершающего этапа войны: полководческие будни, участие в парадах в освобожденных городах, отдых и встречи с союзниками.

Фотографии взяты из семейных и личных архивов советских военачальников.