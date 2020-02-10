Мишустин призвал правительство к бюджетной дисциплине

11:46

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что члены кабмина не должны давать необдуманных обещаний о выделении денег из резервного фонда, а ситуация, когда в конце года часть бюджета остается неизрасходованной, недопустима. Об этом он сказал на совещании с вице-премьерами, пишут «Ведомости».

Мишустин поручил руководителю аппарата кабмина Дмитрию Григоренко проанализировать причины остатков законтрактованных расходов 2019 года с «соответствующими жесткими выводами, в том числе с применением мер дисциплинарной ответственности».

«Я бы просил вас довести до министров, до руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не раздавать необоснованных обещаний направлять средства резервного фонда на увеличение финансирования тех или иных мероприятий», - сказал премьер.

Согласно предварительной оценке исполнения бюджета, которую Минфин РФ опубликовал в начале января, ушедшее правительство Дмитрия Медведева за прошлый год освоило 18,2 триллиона рублей, или 94,2% к уточненной бюджетной росписи. Таким образом, оно не успело потратить 1,12 триллиона. Самый низкий процент исполнения расходов отмечается по направлениям «Жилищно-коммунальное хозяйство» (84,2%), «Общегосударственные вопросы» (85,6%) и «Культура, кинематограф» (87,8%). О том, что правительство не успеет потратить более триллиона рублей, еще в ноябре предупреждал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

По мнению Мишустина, слабое кассовое исполнение бюджета – это результат неэффективного планирования или низкого качества управленческого аппарата, который этим занимается.