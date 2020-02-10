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Мишустин призвал правительство к бюджетной дисциплине

11:46 10.02.2020
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что члены кабмина не должны давать необдуманных обещаний о выделении денег из резервного фонда, а ситуация, когда в конце года часть бюджета остается неизрасходованной, недопустима. Об этом он сказал на совещании с вице-премьерами, пишут «Ведомости».

Мишустин поручил руководителю аппарата кабмина Дмитрию Григоренко проанализировать причины остатков законтрактованных расходов 2019 года с «соответствующими жесткими выводами, в том числе с применением мер дисциплинарной ответственности».

«Я бы просил вас довести до министров, до руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не раздавать необоснованных обещаний направлять средства резервного фонда на увеличение финансирования тех или иных мероприятий», - сказал премьер.

Согласно предварительной оценке исполнения бюджета, которую Минфин РФ опубликовал в начале января, ушедшее правительство Дмитрия Медведева за прошлый год освоило 18,2 триллиона рублей, или 94,2% к уточненной бюджетной росписи. Таким образом, оно не успело потратить 1,12 триллиона. Самый низкий процент исполнения расходов отмечается по направлениям «Жилищно-коммунальное хозяйство» (84,2%), «Общегосударственные вопросы» (85,6%) и «Культура, кинематограф» (87,8%). О том, что правительство не успеет потратить более триллиона рублей, еще в ноябре предупреждал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

По мнению Мишустина, слабое кассовое исполнение бюджета – это результат неэффективного планирования или низкого качества управленческого аппарата, который этим занимается. 

Темы: Михаил Мишустин, Бюджетная политика в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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10.02.2020, 17:12
Гость: Сердечник

дилемма казнокрадов: чтобы было что воровать надо создать устойчивую экономику, но если начать воровать экономика сразу становится неустойчивой. вывод - главное вовремя отвести от себя подозрения.
10.02.2020, 16:14
Гость: к слову

Пустословие всё это "Мишустин призвал правительство к бюджетной дисциплине"-и каким образом откликнулись члены от правительства на этот призыв?Поддержан всеми?Каков первый результат?Есть лидеры?
А, еще можно призвать быть культурным,честным,скромным
аккуратным...от призыва до результата как до юпитера пешком.
10.02.2020, 13:42
Гость: Будет так и в этот раз???

Так всё что могло ушедшее правительство поняло!
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