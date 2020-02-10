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Ведущую «Вестей» рассмешил размер повышенных социальных выплат

18:04 10.02.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Телеведущая федерального канала «ГТРК-Камчатка» разразилась громким смехом во время сюжета, рассказывающего о повышении социальных выплат жителям Камчатского края.

В частности, с 1 февраля текущего года ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников повысилась на 3%.

Когда камеры эфира были отключены, ведущая громко засмеялась, а затем рассказала коллегам о том, что именно ее так рассмешило.

По ее словам, причиной стал размер выплат. Из чуть более 1500 рублей льготникам выделили 900 рублей на лекарства, 137 рублей можно направить на путевку в санаторий, а оставшуюся сумму (около 470 рублей) можно использовать на «бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно».

«Я старалась, вы слышали? Хорошо, что я не в прямом эфире. Я, честно, очень старалась не засмеяться на этом моменте», - сказала телеведущая.

Темы: Социальные проблемы в России
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Комментарии читателей
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10.02.2020, 23:15
Гость: ну не знаю

Ну да, он уже взялся и единогласно 76% проголосовал за национального лидера.
10.02.2020, 21:56
Гость: Ну ну

Это смех сквозь слезы над злобными клоунами и жуликами, которые издеваются над людьми. Народ терпелив. Народ немного посмеется, а потом возьмется в конце концов за дубину, не обращая внимания на сказки из зомбоящика...
10.02.2020, 21:29
Гость: Все не так

Вы я вижу тоже не в курсе, дай Бог Вам здоровья и если я Вас оскорбил пожеланием здоровья, извините. Три процента это повышение размера денежной компенсации за отказ от льгот, а сами льготы бесплатны и коммунизм тут не при чем. Льготники решают сами получать в поликлинике бесплатные лекарства или отказаться и покупать самим на компенсацию. Алгоритм простой. Если лекарства дорогие, а есть и по 2000-3000 руб, получают их в поликлинике бесплатно, если не дорогие то многие предпочитают получать денежную компенсацию вместо бесплатных лекарств и покупать сами. Дорогих зачастую вообще не бывает по нескольку месяцев и лучше хоть и маленькие, но деньги, чем ждать и покупать за свои. Ничего смешного я в этом не вижу. Компенсация не устраивает, не пользуйтесь ей, каждый месяц в поликлинику несколько часов проведете там и получите бесплатные по рецепту в поликлиники. Конечно хорошо бы, чтобы компенсация была размером со стоимость Мерседеса или мотоцикла, но так не будет, даже видимо при коммунизме, не то, что при нынешних живодерах и " национальном лидере ". Нужно реально оценивать ситуацию. За кого голосовали тот и рулит. Что не так ? Мне например смешно, что по опросам ВЦИОМ , не прошло и двух лет после повышения пенсионного возраста, а 90 % ( девяносто ! ) поддерживает предложения " национального лидера по изменению Конституции. Это толкуют как всенародную поддержку курса.
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