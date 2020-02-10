Ведущую «Вестей» рассмешил размер повышенных социальных выплат

18:04

Телеведущая федерального канала «ГТРК-Камчатка» разразилась громким смехом во время сюжета, рассказывающего о повышении социальных выплат жителям Камчатского края.

В частности, с 1 февраля текущего года ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников повысилась на 3%.

Когда камеры эфира были отключены, ведущая громко засмеялась, а затем рассказала коллегам о том, что именно ее так рассмешило.

По ее словам, причиной стал размер выплат. Из чуть более 1500 рублей льготникам выделили 900 рублей на лекарства, 137 рублей можно направить на путевку в санаторий, а оставшуюся сумму (около 470 рублей) можно использовать на «бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно».

«Я старалась, вы слышали? Хорошо, что я не в прямом эфире. Я, честно, очень старалась не засмеяться на этом моменте», - сказала телеведущая.