]]>
]]>
Главная В России Новости

В России за год число осужденных за наркотики снизилось на 22%

22:26 11.02.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
Материалы по теме:

В 2019 году в России осудили около 80 тысяч человек за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Это на 22% меньше, чем в 2018 году, сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Большинство приговоров (73%) вынесли за приобретение или хранение наркотиков, еще 22% — за производство и сбыт, сообщил Лебедев на совещании судей, передает РБК.

По данным Судебного департамента Верховного суда, в 2018 году за преступления, связанные с наркотиками, осудили более 101 тысячи человек, в 2017 году — 113 тысяч, в 2016-м — 116 тысяч.

Летом прошлого года президент РФ Владимир Путин по итогам прямой линии поручал руководству правоохранительных органов проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков и улучшить контроль за законностью решений оперативников и следователей по этим делам. Это произошло после скандала с задержанием журналиста Ивана Голунова, уголовное преследование которого было отменено министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым через пять дней.

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.02.2020, 01:56
Гость: ABCD

Нет, просто после Московского случая оправдания того, кому подбросили наркотики полис-менты, их стали реже подбрасывать "клиентам".
11.02.2020, 23:32
Гость: Рулон Обоев

Это просто бороться с этим злом перестали! У нас как рылись в посадке закладчики,- так и продолжают,- просто жуть берёт! И никому они не нужны,- Росгвардия даже на вызовы перестала выезжать,- видать, все с короновирусом воюют!
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации