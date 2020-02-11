В России за год число осужденных за наркотики снизилось на 22%

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В 2019 году в России осудили около 80 тысяч человек за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Это на 22% меньше, чем в 2018 году, сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Большинство приговоров (73%) вынесли за приобретение или хранение наркотиков, еще 22% — за производство и сбыт, сообщил Лебедев на совещании судей, передает РБК.

По данным Судебного департамента Верховного суда, в 2018 году за преступления, связанные с наркотиками, осудили более 101 тысячи человек, в 2017 году — 113 тысяч, в 2016-м — 116 тысяч.

Летом прошлого года президент РФ Владимир Путин по итогам прямой линии поручал руководству правоохранительных органов проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков и улучшить контроль за законностью решений оперативников и следователей по этим делам. Это произошло после скандала с задержанием журналиста Ивана Голунова, уголовное преследование которого было отменено министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым через пять дней.