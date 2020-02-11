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Названы сроки запуска «Северного потока-2»

21:03 11.02.2020
Фото с сайта nord-stream2.com
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«Газпром» ко Дню инвестора подготовил презентацию, согласно которой запуск газопровода «Северный поток-2» состоится в конце текущего года.

Данный проект предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток протяженностью 1224 км каждая. Мощность газопровода составит 55 млрд куб.м. Он будет поставлять газ из России в Германию. Оператором строительства выступает Nord Stream AG (ПАО «Газпром» единственный акционер).

Напомним, «Северный поток-2» планировалось ввести в эксплуатацию к концу прошлого года, но из-за санкций США строительство затянулось. В конце 2019 года Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2».

Темы: Газпром
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Комментарии читателей
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12.02.2020, 03:54
Гость: :)

Гитлеровский план Ост в действии.
12.02.2020, 02:34
Гость: yuriyk2002

достали журналамеры. не готова наземная часть трубопровода. там еще строить и строитьЖ трубу к хранилищу и само хранилище. так что санкции - это не о чем: достроили бы по дну и сидели бы ждали у бережка...
12.02.2020, 00:16
Гость: Сталин

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Все комментарии (12)
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