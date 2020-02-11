Названы сроки запуска «Северного потока-2»

21:03

«Газпром» ко Дню инвестора подготовил презентацию, согласно которой запуск газопровода «Северный поток-2» состоится в конце текущего года.

Данный проект предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток протяженностью 1224 км каждая. Мощность газопровода составит 55 млрд куб.м. Он будет поставлять газ из России в Германию. Оператором строительства выступает Nord Stream AG (ПАО «Газпром» единственный акционер).

Напомним, «Северный поток-2» планировалось ввести в эксплуатацию к концу прошлого года, но из-за санкций США строительство затянулось. В конце 2019 года Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2».