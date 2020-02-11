Для голосования по Конституции объявят дополнительный выходной

12:28

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в будний день, но его объявят выходным. Основная дата, которая рассматривается, — среда, 22 апреля, рассказали РБК четыре источника, близких к администрации президента.

22 апреля 150 лет назад родился Владимир Ульянов (Ленин). Также в этот день отмечается Международный день Матери-Земли, учрежденный в 2009 году на 63-й сессии Генассамблеи ООН. В преддверии голосования будет развернута масштабная информационная кампания на телевидении и в интернете. Идеальный вариант — если на участки придут не меньше людей, чем на выборах президента в 2018 году (67,4%), добавляли два других источника РБК.

Идея провести голосование именно в будний день впервые прозвучала в конце января на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон. С инициативой выступил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, глава ЦИК Элла Памфилова назвала ее «неплохой». Между тем сенатор Алексей Пушков предложил сделать будний день, отведенный для голосования, выходным.

Президент РФ Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил поправки в Конституцию. Они предполагают некоторое ограничение полномочий президента и расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. Законопроект о поправках внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Госдума одобрила документ в первом чтении 23 января, после этого депутатам дали две недели на рассмотрение поправок, второе чтение должно было состояться 11 февраля, но его перенесли. Новая дата второго чтения пока неизвестна.