]]>
]]>
Главная В России Новости

Для голосования по Конституции объявят дополнительный выходной

12:28 11.02.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в будний день, но его объявят выходным. Основная дата, которая рассматривается, — среда, 22 апреля, рассказали РБК четыре источника, близких к администрации президента. 

22 апреля 150 лет назад родился Владимир Ульянов (Ленин). Также в этот день отмечается Международный день Матери-Земли, учрежденный в 2009 году на 63-й сессии Генассамблеи ООН. В преддверии голосования будет развернута масштабная информационная кампания на телевидении и в интернете. Идеальный вариант — если на участки придут не меньше людей, чем на выборах президента в 2018 году (67,4%), добавляли два других источника РБК.

Идея провести голосование именно в будний день впервые прозвучала в конце января на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон. С инициативой выступил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, глава ЦИК Элла Памфилова назвала ее «неплохой». Между тем сенатор Алексей Пушков предложил сделать будний день, отведенный для голосования, выходным.

Президент РФ Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил поправки в Конституцию. Они предполагают некоторое ограничение полномочий президента и расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. Законопроект о поправках внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Госдума одобрила документ в первом чтении 23 января, после этого депутатам дали две недели на рассмотрение поправок, второе чтение должно было состояться 11 февраля, но его перенесли. Новая дата второго чтения пока неизвестна.

Темы: Россия, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.02.2020, 21:15
Гость: Наталья

А обсуждение по главным каналам будет? Что-то сдается мне , что не будет. Невыгодно слышать критику. А то вдруг увеличится число людей, которые откроют для себя всю правду по этой афере.
11.02.2020, 18:26
Гость: Димок

Власть показала себя как она к народу относится в пенсионном грабеже. Все, больше веры не будет.
11.02.2020, 16:54
Гость: Павлик Морозов

Пока прогул.А вот потом растрел и поражение в правах семьи расстрельного.Женщины и дети впереди,а мы всё замечаем.И пусть... только попробуйте!
Все комментарии (16)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации