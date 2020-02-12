Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов

19:23

Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой. Доступ к 78 аккаунтам, 11 страницам и 29 группам, а также к четырём аккаунтам в Instagram заблокирован. Об этом 12 февраля сказано в сообщении руководства компании в соцсети.

Как сказано в сообщении, причиной блокировки стало «нарушение политики против иностранного или правительственного вмешательства». Поясняется, что владельцы заблокированных аккаунтов, страниц и администрация групп размещали на русском, украинском и английском языках местные и политические новости.

Содержимое в основном касалось «Украины и других соседних стран», говорится в сообщении. В частности, владельцы аккаунтов под видом активистов или журналистов связывались с различными политиками и СМИ. Страницы и группы распространяли информацию на русском, английском и украинском языках о межнациональных противоречиях в Крыму, ситуации вокруг крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, российской операции в Сирии, утверждают в Facebook.

Политика Facebook в отношении России неоднократно подвергалась критике российских властей. В середине октября 2019 года глава компании Марк Цукерберг обвинил РФ, Иран и Китай во вмешательстве в американские выборы 2020 года. Facebook заблокировал четыре сети аккаунтов, три из Ирана и одну из России, мотивировав это борьбой с зарубежным влиянием. Как утверждала компания, целями этих сетей были США, Северная Африка и Латинская Америка. Комментируя заявления Цукерберга о вмешательстве, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их «фейкньюз в соцсетях».