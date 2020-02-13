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Бросившего детей в «Шереметьево» мужчину задержали по уголовному делу

15:39 13.02.2020
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© KM.RU, Алексей Белкин
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Сотрудники управления Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области задержали Виктора Гаврилова из Комсомольска-на-Амуре, который 26 января 2020 года оставил в аэропорту «Шереметьево» двоих своих сыновей.

Мужчина задержан по подозрению в краже, истязании и оставлении детей в опасности, сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, в Комсомольске-на-Амуре Гаврилов применил в отношении своей жены и детей физическую силу, а также похитил принадлежащие знакомой женщине денежные средства. Также ему вменяют и то,что он оставил своих сыновей в столичном аэропорту.

Уголовные дела находятся в производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.

Темы: Происшествия, Аэропорт Шереметьево
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Комментарии читателей
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13.02.2020, 17:20
Гость: следуший горбатый,горбатый я сказал.

Юстиция козлы .... возможно бараны.
13.02.2020, 16:02
Гость: IgS

Ну сам козел, детей-то зачем?
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