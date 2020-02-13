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Рамзан Кадыров признал, что назначает на руководящие посты родственников

17:18 13.02.2020
Фото со страницы Рамзана Кадырова в соцсети
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При назначении на руководящие должности в Чечне принимается во внимание  степень родства кандидата с отцом Рамзана Кадырова Ахмат-хаджи. Об этом на заседании правительства заявил сам глава республики, комментируя недавние назначения своих племянников –​ Хамзата Кадырова и Ибрагима Закриева.

"Да, действительно, этому назначению способствовало то, что они являются внуками Ахмат-хаджи Кадырова", – приводит слова Кадырова издание "Кавказ. Реалии" (по решению Минюста СМИ внесено в список выполняющих функции иностранного агента).

Оба кандидата зарекомендовали себя на прежней работе, заверил Кадыров, подчеркнув,  что ему легко с ними работать.

При этом глава Чечни отметил, что  не все его родственники заняты на руководящей работе: из сотен родных по мужской линии "97% - это рядовой состав с оружием в руках".

Ранее стало известно о назначении Рамзаном Кадыровым своего 30-летнего племянника Ибрагима Закриева руководителем администрации главы и правительства Чеченской Республики. До этого Закриев был мэром Грозного.

Также глава Чечни назначил еще одного племянника - 23-летнего Хамзата Кадырова - на должность министра спорта. Ранее он возглавлял Курчалоевский район республики, напоминает znak.com

 

Темы: Чечня, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.02.2020, 19:35
Гость: Сорин И.Л.

Разъясняю для некомпетентных.
"Азиопа"- термин Бродского, которым он высмеивал трусоватый термин "Евразия".
13.02.2020, 19:00
Гость: Вопросов нет

Мы этим гордимся. В этом наша сила.
13.02.2020, 18:41
Гость: Амон

Ваше ордынское азиопство, а тех кто не признается, резать будете?
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