Рамзан Кадыров признал, что назначает на руководящие посты родственников

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При назначении на руководящие должности в Чечне принимается во внимание степень родства кандидата с отцом Рамзана Кадырова Ахмат-хаджи. Об этом на заседании правительства заявил сам глава республики, комментируя недавние назначения своих племянников –​ Хамзата Кадырова и Ибрагима Закриева.

"Да, действительно, этому назначению способствовало то, что они являются внуками Ахмат-хаджи Кадырова", – приводит слова Кадырова издание "Кавказ. Реалии" (по решению Минюста СМИ внесено в список выполняющих функции иностранного агента).

Оба кандидата зарекомендовали себя на прежней работе, заверил Кадыров, подчеркнув, что ему легко с ними работать.

При этом глава Чечни отметил, что не все его родственники заняты на руководящей работе: из сотен родных по мужской линии "97% - это рядовой состав с оружием в руках".

Ранее стало известно о назначении Рамзаном Кадыровым своего 30-летнего племянника Ибрагима Закриева руководителем администрации главы и правительства Чеченской Республики. До этого Закриев был мэром Грозного.

Также глава Чечни назначил еще одного племянника - 23-летнего Хамзата Кадырова - на должность министра спорта. Ранее он возглавлял Курчалоевский район республики, напоминает znak.com.