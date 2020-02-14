Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным

12:42

Аэропорт Шереметьево полностью перейдет в собственность частных компаний. Как пишет газета "Ведомости", оставшиеся у государства акции выкупит компания, одним из владельцев которой является бизнесмен Аркадий Ротенберг.

По данным издания, акционеры Шереметьево решили выкупить у государства оставшиеся 30%. Соответствющую заявку от ООО "Шереметьево холдинг" получило Росимущество.

Сейчас государству в лице Росимущества принадлежит 30% акций компании, а контролирующим акционером Шереметьево является "Шереметьево Холдинг" — он владеет 66,1% акций. В свою очередь холдингом владеет кипрская компания TPS Avia Holding, которую делят семьи Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько (65,2% акций), а также Аркадий Ротенберг (34,78% акций).

Стоимость госпакета сложится из цены Шереметьево на момент 2015 года и наценки в 35%. До 2015 года аэропорт полностью принадлежал Росимуществу, а после президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче контрольного пакета частным компаниям. В итоге контролирующим владельцем стал "Шереметьево холдинг", который обязался построить в аэропорту пассажирский терминал B c южным терминальным комплексом, новый грузовой терминал и топливно-заправочный комплекс. Все объекты построили в 2017—2018 годах, на строительство потратили 750 миллионов долларов.

На сегодняшний день "Шереметьево" является крупнейшим аэропортом России. В 2019 году он обслужил 49,9 миллиона пассажиров и занял восьмое место по пассажиропотоку среди европейских аэропортов.