]]>
]]>
Главная В России Новости

Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным

12:42 14.02.2020
Аэропорт Шереметьево
Фото © KM.RU, Кирилл Зыков
Материалы по теме:

Аэропорт Шереметьево полностью перейдет в собственность частных компаний. Как пишет газета "Ведомости", оставшиеся у государства акции выкупит компания, одним из владельцев которой является бизнесмен Аркадий Ротенберг.

По данным издания, акционеры Шереметьево решили выкупить у государства оставшиеся 30%. Соответствющую заявку от ООО "Шереметьево холдинг" получило Росимущество.

Сейчас государству в лице Росимущества принадлежит 30% акций компании, а контролирующим акционером Шереметьево является "Шереметьево Холдинг" — он владеет 66,1% акций. В свою очередь холдингом владеет кипрская компания TPS Avia Holding, которую делят семьи Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько (65,2% акций), а также Аркадий Ротенберг (34,78% акций).

Стоимость госпакета сложится из цены Шереметьево на момент 2015 года и наценки в 35%. До 2015 года аэропорт полностью принадлежал Росимуществу, а после президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче контрольного пакета частным компаниям. В итоге контролирующим владельцем стал "Шереметьево холдинг", который обязался построить в аэропорту пассажирский терминал B c южным терминальным комплексом, новый грузовой терминал и топливно-заправочный комплекс. Все объекты построили в 2017—2018 годах, на строительство потратили 750 миллионов долларов.

На сегодняшний день "Шереметьево" является крупнейшим аэропортом России. В 2019 году он обслужил 49,9 миллиона пассажиров и занял восьмое место по пассажиропотоку среди европейских аэропортов.

Темы: Аэропорт Шереметьево
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.02.2020, 22:27
Гость: таки-да

"если и инфраструктура и недра и оставшиеся заводы перекочуют в частные и быстрее все зарубежные волосатые руки."-ночные сторожа при невидимой руке сами о себе всегда вещают в "научных трудах" по т.н. рыночной экономике что, они-де мало дееспособны - становятся плохими собственниками. А, привлечь иностранных инвесторов( чужих хозяев ) на свою территорию, продать что-то реальное за их мифические фантики от фрс оне объявляют чуть не самым большим своим достижением.
14.02.2020, 22:18
Гость: таки-да

"тут ведь и возразить по существу нечего-"- дык , ико-номика в действии при полном поклонении идолу невидимой руки сатаны и ее подельников оборотней в погонах и без,под крышей секты буратин обменявших на китайские джинсы и фуфлоновую колбасу по безграничным ценам переплаты спекулянтам свое настоящее и будущее потомков ,закопав его на поле чудес
под заманчивые сказки от котов базилио и лис алис.Буратин - манкуртов которым сто лет назад инженеры чееческих душ внушили что, общее это ничье ..как обычно лукаво ,забыв пояснить что, если даже у акционерного общества нет ни какой совместной собственности то, этого общества по сути и нет.
14.02.2020, 19:42
Гость: гость

Бросили как кость обсуждение конституции и сейчас под шумок, под пенку очередная прихватизация. Упыри все никак не нажрутся. Народ уже понимает все эти политтехнологические приемы.
Все комментарии (13)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации