МВД обвинило в провокации девушку, которую полицейский ударил в живот

19:44

Управление МВД по Центральному административному округу Москвы заявило, что Дарья Сосновская спровоцировала полицейского, ударившего ее в живот на акции протеста 10 августа, "своей эмоциональностью", пишет "Коммерсант".

Девушка обращалась с жалобой в Следственный комитет России. СКР передал жалобу Росгвардии, а Росгвардия — полиции.

В ответе сказано, что в полиции посмотрели видео с акции протеста. В МВД установили, что Дарья Сосновская принимала в ней участие, а также вела себя «агрессивно и эмоционально» по отношению к сотрудникам полиции и оказывала «активное сопротивление» и "пыталась вырваться".

Также в МВД добавили, что Дарья Сосновская пыталась помешать полицейскому, когда тот потянулся за дубинкой. "В этот момент вы делаете широкий шаг, чтобы успеть наступить на дубинку и руку сотрудника полиции, чтобы не дать поднять дубинку. Именно поэтому сотрудник полиции, чтобы не допустить неправомерных действий, сначала толкает вашу ногу и только потом толкает вас в область живота",— говорится в ответе ведомства.

Момент задержания Сосновской попал на видео: в кадре видно, как полицейский бьет ее в живот. Защита девушки неоднократно жаловалась на бездействие сотрудников правоохранительных органов при расследовании инцидента.