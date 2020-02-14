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МВД обвинило в провокации девушку, которую полицейский ударил в живот

19:44 14.02.2020
Стоп-кадр из видео

Управление МВД по Центральному административному округу Москвы заявило, что Дарья Сосновская спровоцировала полицейского, ударившего ее в живот на акции протеста 10 августа, "своей эмоциональностью", пишет "Коммерсант".

Девушка обращалась с жалобой в Следственный комитет России. СКР передал жалобу Росгвардии, а Росгвардия — полиции.

В ответе сказано, что в полиции посмотрели видео с акции протеста. В МВД установили, что Дарья Сосновская принимала в ней участие, а также вела себя «агрессивно и эмоционально» по отношению к сотрудникам полиции и оказывала «активное сопротивление» и "пыталась вырваться".

Также в МВД добавили, что Дарья Сосновская пыталась помешать полицейскому, когда тот потянулся за дубинкой. "В этот момент вы делаете широкий шаг, чтобы успеть наступить на дубинку и руку сотрудника полиции, чтобы не дать поднять дубинку. Именно поэтому сотрудник полиции, чтобы не допустить неправомерных действий, сначала толкает вашу ногу и только потом толкает вас в область живота",— говорится в ответе ведомства.

Момент задержания  Сосновской попал на видео: в кадре видно, как полицейский бьет ее в живот. Защита девушки неоднократно жаловалась на бездействие сотрудников правоохранительных органов при расследовании инцидента.

Темы: Москва, Акции протеста и демонстрации в России, МВД России, Акции внесистемной оппозиции в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.02.2020, 06:50
Гость: В.М.

Какие же твари рожают таких мерзавцев?
15.02.2020, 06:15
Гость: Эйкке

Два парня тащат девчушку... А что справа ей с разворота по грудине!!! Ах!!!! Герой!!!Самовыражение такое.
Это клиника психиатрическая. Асоциальный зашквар. И у тех, кто его и их обоих защищает.
Не по-русски. Не скрепно это.
Где же главный поп-то?
15.02.2020, 05:39
Гость: ну хотели же по западному

получайте.
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