Сверхдержавы не будет. Сверхдержавы нет?

Сценарий объединиться с кем-то в Союз, чтобы лидер России смог получить новые полномочия, провалился, и тогда стал реализовываться план «Б»

Твердый отказ Александра Лукашенко от слияния двух стран в декабре 2019 года и затем в феврале на переговорах запустил в России трансформацию властных институтов через изменения Основного закона и, видимо, в какой-то мере ускорил процесс "транзита власти".

Фото с сайта kremlin.ru

Таким образом, центральным и самым важным предметом провальных переговоров между Владимиром Путиным и Лукашенко были не вопросы ценообразования на российские энергоносители, а вопросы создания Союзного государства, что по идее давало право российскому президенту сохранить статус-кво и полномочия и после 2024 года. По крайней мере, такова версия, которую озвучил Bloomberg, и почему-то многие в России сочли это сильно похожим на правду.

Если действительно предметом торга и переговоров на прошедших переговорах Путина и Лукашенко была не цена на нефть и газ, хотя это и обсуждалось, а именно ускоренное слияние двух государств, формально пребывающих в Союзном государстве более двадцати лет, то и все последующие события, особенно в России, предстают совсем в другом ракурсе.

Журналисты агентства Bloomberg сообщают о провале переговоров со ссылкой сразу на два неназванных источника в Кремле. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поспешил сообщение западного СМИ опровергнуть, заявив, что никто не собирался создавать "сверхдержаву", президенты обсуждали "углубление интеграции", чтобы это ни значило.

Сама версия, кстати, не выглядит неправдоподобной и действительно многое объясняет в происходящих в последнее время событиях. Более того, российский политический класс и профессиональные эксперты убеждены, что вариант ускоренного и реального создания Союза обсуждался и на каком-то этапе стал для Кремля ключевым.

По разным причинам сценарий объединиться с кем-то в Союз, чтобы лидер России смог получить новые полномочия, провалился и тогда стал реализовываться план "Б". С конституционной реформой и прочими изменениями во властном балансе страны. И ведь чудовищное количество поправок (на сегодня поступило что-то порядка 500 предложений, включая самые экзотические) в Основной закон дает формальное право сказать – у нас новая Конституция! А раз так, то Владимир Путин формально получает право идти на новый срок? Правдоподобно? Нам кажется, весьма и весьма…

В общем, вариант "обнуления" правила, согласно которому президент не может пребывать на посту свыше двух сроков подряд. Государство новое, Конституция новая, и президент тоже формально новый, хотя и хорошо известный всем и каждому.

Разумеется, есть и иные оценки, трактовки, версии происходящего.

"Я не очень верю варианту с каким-то аншлюсом Белоруссии, – прокомментировал Накануне.RU ситуацию политолог Максим Жаров, – потому что, если бы это было так, мы бы уже услышали соответствующие высказывания Лукашенко на данный счет. А он молчит. Скорее всего, журналистам Bloomberg понадобилась эта версия для того, чтобы хоть как-то объяснить происходящий сейчас конституционный бардак, извините, по-другому и не скажешь. То, что происходит, является серьезной дискредитацией самой идеи Основного закона, допускаю, что одновременно кто-то из окружения Путина пытается ему морочить голову различного рода химерическими проектами вроде объединения с Белоруссией".

По словам собеседника, на сегодняшний день сценарий "транзита власти" все-таки не определен – отсюда, собственно, и начались эти игры с правками Конституции.

"Подобный вариант рассматривался и готовился давно, я скажу даже больше – вполне возможно, что мы сегодня видим только первый этап, так сказать. В какой-то мере это обстоятельство объясняет, почему Владимир Путин начал реформирование властных институтов заранее, очень задолго до срока прекращения своих полномочий в 2024 году", – отмечает политолог.

И добавляет, что ходящие сегодня слухи о досрочных парламентских выборах (варианты сроков голосования в Госдуму – от декабря 2020 до марта следующего года, – прим.) пока вряд ли имеют под собой веские основания. "В сложившейся конфигурации досрочные выборы парламента ничего не дают и ничего не решают, последние созывы просто штампуют спускаемые "сверху" решения", – говорит Максим Жаров.

"Западные журналисты правы в том, что переговоры по Союзу двух государств с Лукашенко шли и идут, это правда. Но они ошибаются, увязывая это все с конституционной реформой, которая началась по предложению президента и которая не увязывалась напрямую с исходом переговоров. Другое дело, что вроде бы реформа должна была начаться позже, во второй половине года, но произошло то, что произошло, и Лукашенко не имеет к этому никакого отношения", – считает директор Центра политологических исследований при Финансовом университете Павел Салин.

Собеседник добавляет, что процессы "по продавливанию" белорусского лидера и реформе Конституции в России идут параллельно, а не последовательно и напрямую не связаны.

При этом Кремль полон решимости все-таки "додавить" Александра Лукашенко на Союз на условиях Москвы, в этом смысле у белорусского президента не осталось пространства для маневра.

"Речь о месяцах, а скорее даже о неделях", – указывает Павел Салин текущее состояние вопроса. Как ни странно, на стороне варианта объединения в соседней республике выступает, по его мнению, такая мощная сила, как местные силовики. Которых Лукашенко время от времени, что называется, "перетряхивает". В конце прошлого и начале нынешнего года как раз прошла целая серия отставок в белорусском Минобороны, Совете безопасности, МВД и т.д. и замена отставленных новыми людьми.

И они без дела не сидят. В конце января официальные белорусские СМИ сообщали об аресте разом всех директоров сахарных заводов в республике, четвертого топ-менеджера, говорят, задерживали прямо на международном рейсе, для чего пришлось якобы развернуть вылетевший самолет над территорией Польши и вернуть лайнер в Минск! Задержаны и привлечены также директора некоторых торговых и трейдерских фирм.

С одной стороны, можно себе представить настроения в элитах и в бизнесе после такого. И есть усталость от правления Лукашенко, его семьи и определенные надежды на изменения в случае объединения с огромным восточным соседом. С другой, Лукашенко дает понять, что "сверхдержавы" по образцу российского госолигархического строя не будет. По крайней мере, пока он президент.