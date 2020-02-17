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Начальник полиции по Москве подал в отставку

16:59 17.02.2020
Фото: префектура Восточного административного округа
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Начальник полиции по Москве генерал-майор Сергей Плахих подал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве.

Одним из кандидатов на его место является руководитель управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы, генерал-майор Игорь Зиновьев, пост которого, в свою очередь, может занять руководитель управления полиции по городскому округу Одинцово Алексей Школкин.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, по информации которых, рапорт об отставке с должности был подан в связи с выходом на пенсию.

Также сообщается о перестановках в руководстве УМВД некоторых столичных округов. В частности, должность начальника УВД по Западному административному округу столицы может занять генерал-майор Анатолий Фещук, в настоящее время возглавляющий управление полиции по Северо-Западному административному округу.

Напомним, ранее пять бывших сотрудников УВД по ЗАО были арестованы по подозрению в подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову. Бывшего заместителя начальника отдела УВД по ЗАО по контролю за оборотом наркотиков и его подчиненнных подозревают в хранении наркотиков, а также превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств.

Темы: Москва
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Комментарии читателей
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17.02.2020, 21:04
Гость: Ну и ну!

В советское время генерал-полковник Чурбанов- красавец, коммунист. А теперешние генералы? Позорище!
17.02.2020, 18:19
Гость: Генерал молодец

сработал на упреждение не стал ждать когда за ним прийдут с обыском и раскрутят все его воровские связи и каналы.
17.02.2020, 18:07
Гость: Стасик Потоцкий

В 40..50 лет каждый человек сам отвечает за своё лицо (фр.поговорка)
Все комментарии (6)
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