Начальник полиции по Москве подал в отставку

16:59

Начальник полиции по Москве генерал-майор Сергей Плахих подал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве.

Одним из кандидатов на его место является руководитель управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы, генерал-майор Игорь Зиновьев, пост которого, в свою очередь, может занять руководитель управления полиции по городскому округу Одинцово Алексей Школкин.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, по информации которых, рапорт об отставке с должности был подан в связи с выходом на пенсию.

Также сообщается о перестановках в руководстве УМВД некоторых столичных округов. В частности, должность начальника УВД по Западному административному округу столицы может занять генерал-майор Анатолий Фещук, в настоящее время возглавляющий управление полиции по Северо-Западному административному округу.

Напомним, ранее пять бывших сотрудников УВД по ЗАО были арестованы по подозрению в подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову. Бывшего заместителя начальника отдела УВД по ЗАО по контролю за оборотом наркотиков и его подчиненнных подозревают в хранении наркотиков, а также превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств.