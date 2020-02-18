Россию обязали выплатить 50 млрд долларов по делу ЮКОСа

13:36

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Таким образом, решение окружного суда, снявшего с России это обязательство, отменено, сообщает РИА Новости.

«Отменили решение окружного суда», — заявил глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков. Он представляет интересы России по данному делу.

Известно, что иск о выплате Россией 50 миллиардов долларов был удовлетворен третейским судом Гааги в 2014 году. Через несколько лет, в апреле 2016-го, решение было отменено. Основная причина — дело бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС не находится в компетенции Гаагского арбитража.

Жалобу в суде рассматривали члены российского Минюста, Международного центра правовой защиты и зарубежные адвокаты, представляющие интересы России.