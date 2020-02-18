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Россию обязали выплатить 50 млрд долларов по делу ЮКОСа

13:36 18.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Таким образом, решение окружного суда, снявшего с России это обязательство, отменено, сообщает РИА Новости.

«Отменили решение окружного суда», — заявил глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков. Он представляет интересы России по данному делу.

Известно, что иск о выплате Россией 50 миллиардов долларов был удовлетворен третейским судом Гааги в 2014 году. Через несколько лет, в апреле 2016-го, решение было отменено. Основная причина — дело бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС не находится в компетенции Гаагского арбитража.

Жалобу в суде рассматривали члены российского Минюста, Международного центра правовой защиты и зарубежные адвокаты, представляющие интересы России.  

Темы: Россия, ЮКОС
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Комментарии читателей
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18.02.2020, 19:09
Гость: Русский

...заметьте ,никто в Мире, подчеркиваю НИКТО не обращается с финансовыми претензиями к США.
Вопрос: а почему?, разве США нигде и НИЧЕГО не нарушала, всё у них идеально?!...))))
Ответ простой: согласно Конституции США решение американского СУДА всегда ПРЕВАЛИРУЕТ над любым решением иностранного Суда. И они плевали на всех, если САМИ НЕ согласны. Вот и всё.
Зато наша Конституция 1993 года, написанная под диктовку сотрудников ЦРУ, предполагает ВСЁ НАОБОРОТ. Отсюда такие наглые решения какого-то Суда из маленькой Голландии.
Вывод: всем Русским Народом голосуем за поправки в Конституцию 12 апреля 2020г. Россия, вперед!
18.02.2020, 18:40
Гость: В

Одна ОПГ (которая у власти) борется с другой ОПГ (которая у власти была раньше). Дербанить страну под названием Советский Союз они начали вместе. В те времена мы платили налоги и государству и бандитам. Так и сейчас приготовьте граждане отстегнуть по 20000 руб с каждого. Я уже на четыре года на пенсию позже иду, значит меня уже государство ограбило на 720 000 руб. Теперь старые бандиты хотят ещё взять. Люди, одумайтесь, за кого вы голосуете. Ельцин обманул, ограбил с дефолтом со своим, Путин обманул, пенсии отнял. А вы им всё верите. Да они с этими бандитами заодно. Как грабили нас при Ельцине, так и сейчас продолжают грабить. Из теплящиеся только лож сплошная, разумных людей туда не пустят. И конституцию под себя «гарант».... меняет. Ведь не год, не три назад, а сейчас когда «транзит власти» нужен. Люди не для вас это всё. Даже шамана они испугались, который в Москву идёт. Разве не смешно, какая у нас власть сильная. Да она нас боится, поэтому только росгвардии зарплату и повышает. Чтобы нас уничтожать. А вы всё голосуете за них. Сейчас только слепой не видит, что они всё только против народа делают Штрафы, налоги, коммуналка, повышения именно по расписанию, не по объективным причинам, а по команде сверху. Люди, вы долго ещё это будете терпеть? Может пора уже вставать с колен и сказать этой власти нет и на выборах и по «ихней« конституции.
18.02.2020, 18:24
Гость: сам не ори,

и без согласия одной стороны будут изымать собственность проигравшей стороны
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