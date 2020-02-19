В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

15:27

В 2019 году мошенники увели с карт россиян почти 6,5 млрд рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на отчет Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ РФ.

Отмечается, что "средний чек" при воровстве денег у граждан составил 10 тыс. рублей. При этом банки возместили пострадавшим только 15% украденных средств — около 1 млрд рублей.

По итогам 2019 года лишь 69% операций, совершенных без согласия клиентов, были проведены с помощью методов социальной инженерии — в результате побуждения клиента провести трансакцию или из-за злоупотребления доверием. Годом ранее доля этих операций доходила до 97%.

На "иные способы" хищения денег приходятся остальные 30%. При этом меньше всего мошеннических операций было совершено через АТМ или терминалы. Всего этим способом у россиян украли порядка 500 млн рублей, порядка 3 млрд рублей было украдено через различные интернет-ресурсы.

Доля социальной инженерии в обеих категориях находилась на уровне 20%. В ФинЦЕРТ добавили, что с использованием интернет-банкинга мошенники увели 2,2 млрд рублей, при этом доля социальной инженерии в этом сегменте самая высокая — почти 90%.