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В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

15:27 19.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В 2019 году мошенники увели с карт россиян почти 6,5 млрд рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на отчет Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ РФ.

Отмечается, что "средний чек" при воровстве денег у граждан составил 10 тыс. рублей. При этом банки возместили пострадавшим только 15% украденных средств — около 1 млрд рублей.

По итогам 2019 года лишь 69% операций, совершенных без согласия клиентов, были проведены с помощью методов социальной инженерии — в результате побуждения клиента провести трансакцию или из-за злоупотребления доверием. Годом ранее доля этих операций доходила до 97%.

На "иные способы" хищения денег приходятся остальные 30%. При этом меньше всего мошеннических операций было совершено через АТМ или терминалы. Всего этим способом у россиян украли порядка 500 млн рублей, порядка 3 млрд рублей было украдено через различные интернет-ресурсы. 

Доля социальной инженерии в обеих категориях находилась на уровне 20%. В ФинЦЕРТ добавили, что с использованием интернет-банкинга мошенники увели 2,2 млрд рублей, при этом доля социальной инженерии в этом сегменте самая высокая — почти 90%.

Темы: Мошенничество в банковской сфере
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Комментарии читателей
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19.02.2020, 21:39
Гость: err

как это ? что и украинских Буков не было тоже ?
19.02.2020, 18:18
Гость: Следовательно

банки-производители карт являются соучастниками всех этих ограблений.
19.02.2020, 17:47
Гость: Петро

А вот не понял. Уже три дня как появилась информация что Голландская разведка оказывается давно дала данные следственной комиссии что никаких БУКов в районе катастрофы Малазийского Боинга над Украиной НЕ БЫЛО!
И это прошло по всем новостным лентам , была реакция МИДа и Кремля и только на КМ молчок. Не укладывается в общую политику ресурса по очернению России?
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