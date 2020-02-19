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Внутренняя агрессия и протоиерей Смирнов

13:31 19.02.2020 , Сергей Черняховский

Сергей Черняховский: «Уже не одно десятилетие церковь и ее представители шаг за шагом наращивали свое юридически оформленное присутствие в обществе»

Протоиерей Димитрий Смирнов

В этом году 76% граждан поздравили близких с праздником Крещения (собирались это сделать 80%); 32% отметили праздник с близкими за праздничным столом (собирались это сделать 41%); 29% ходили в церковь за святой водой (до этого заявляли, что собираются это сделать 51%); 14 % посетили церковные службы (заявляли, что собираются это сделать 28%) ; 6% окунались в прорубь (заявляли, что собираются это сделать 16%).

Эти цифры можно анализировать сами по себе, а можно в динамике по годам. Это очень интересно и увлекательно, но сейчас дело не в этом. Дело в том, что это – показатель реальной степени религиозности в России. Особенно на уровне официально провозглашаемых «75% православных в России». Правда, по данным последнего времени, не 75 (это было лет десять назад), а не то 63, не то 65% (https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9847). Если в с стране 65% православных, но поздравить близких с Крещением собираются 80%, значит, собирались это делать не только православные. Но если в стране 65% православных, а церковные службы на Крещение посетили 14% - значит, мягко говоря, не все православные – собственно православные верующие.

То есть в России сегодня слово «православные» - сколько бы называющих себя так не было – вовсе не означает верящих в Бога. Более того, когда в предыдущие годы (когда православными себя действительно называли 75%) социологи задавали еще и вопрос собственно о вере в Бога, в загробную жизнь и о бессмертии души, то от всех опрошенных верящих в эти начала оказывалось от силы порядка 30-40%. То есть половины всех назвавших себя православными.

То есть о чем идет речь. О том, что те, кто называет себя при опросах православными, могут быть подразделены на несколько категорий. Собственно реальных православных верующих, которых подчас называют «воцерковленными», тех, кто действительно «несет в себе Веру», более-менее регулярно ходит в церковь и причащается, существует от силы порядка 10-15% жителей страны.

Вторая заметная, рассчитывать численность которой можно по-разному, это так называемые «православные атеисты», то есть те, кто в Бога не верит, но ощущает свою связь с исторической русской культурой, и реально их минимум до половины всех назвавшихся православными - 35-40%.

Третья – это своего рода «православные по моде» и «православные карьеры», то есть те, кто в причислении себя к православным и в демонстративном посещении церквей по праздникам видит знак «хорошего тона» и обеспечение успеха в карьере. Таких, как остается, еще 10-20% (иногда группы накладываются одна на другую).

И есть некоторая весьма небольшая группа «элитных православных», для которых, скажем, совместное посещение воскресной службы носит характер посещения клуба или масонской ложи, т.е. места, где собираются некие избранные, в регулярных встречах подчеркивающие свою клановую особость/избранность и решающие определенные кадровые и политические вопросы. После чего может оказаться, что тот или иной орган государственной власти оказывается в большинстве состоящим из прихожан одного прихода.

То есть относящие себя к «православным» состоят как минимум из собственно верующих – «невоцерквленных» разного рода. Что очень точно подчеркнул Владимир Соловьев: «Если вы атеисты или люди невоцерковленные, то какое вам дело до мнения старого священника?» (https://vz.ru/news/2020/2/16/1024084.html), то есть вполне обоснованно объединив атеистов и «невоцерквленных» в одну группу – по сути неверующих.

И с учетом этого резонансное и вызвавшее скандал выступление протоирея Смирнова, одного из вполне искренних и честных представителей церкви (сравнившего гражданский брак с бесплатной проституцией), несет в себе двойное измерение.

Одно – это обращение против лицемерия значительной части общества, провозглашающих себя православными из соображений успеха карьеры и следования официальной моде. То есть он сказал, по сути, хотя и иными словами, простую вещь: «Если вы имеете амбициозность причислять себя к православным, живите по нормам православия. Если вы хотите жить по иным, светским нормам, живите по ним, но не причисляйте себя к православным. Не наглейте. Нельзя от той или иной веры брать ее авторитет и ничем ей не жертвовать».

То есть в обращении к православному полю – это искреннее, честное и абсолютно обоснованное обращение. И для общества лучше было бы иметь 10% реально верящих в Бога и живущих по канонам своей Веры собственно православных, чем хоть 90% объявляющих себя «православными», но захаживающих по особым датам в церковь, держа там свечку в правой руке и переговаривающихся по мобильному телефону.

Либо венчайся, либо крестик сними.

Но есть и вторая сторона того же обращения. То, что сказал протоирей Смирнов в обращении к обществу в целом, – это, конечно, акт церковной агрессии. Попытка церкви навязать свои нормы всему обществу. И в этом отношении тем, кто избрал иной жизненный путь не по церковным канонам, безусловно, есть дело до того, что говорит пусть и честный представитель церкви, когда он свое представление о правильном и неправильном предлагает как абсолютную меру оценки жизни нецерковной части общества.

И дело не в том, что он лично это сказал: имеет право. Дело в том, что, как и церковное требование включения категории бога в Конституцию страны, это шаг за шагом нарастающие требования церкви на роль доминирующего политико-идеологического субъекта жизни страны.

Конечно, право на свободу вероисповедания – неоспоримо. Конечно, как и записано в 27-й статье Конституции РФ: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию». Но там еще далее следуют слова «или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять … и иные убеждения и действовать в соответствии с ними».

Только уже не одно десятилетие церковь и ее представители шаг за шагом наращивали свое юридически оформленное присутствие в обществе. Сначала они выговорили себе особое льготное положение, как «традиционным религиям». Затем выговорили себе известные экономические и беспошлинные привилегии. Потом провозгласили, что конституционное отделение церкви от государства «не означает отделения церкви от общества», обеспечив себе участие в публичной политической жизни. После этого перешагнули через принцип отделения школы от церкви, навязав стране изучение в школе «основ православной культуры», провозгласив, что «православная культура» - это основа классической русской культуры.

Вслед за этим и в параллель с этим один за другим стали отбирать у государства памятники культуры, когда-то давно имевшие отношение к религиозной тематике. Добились введения постов армейских священников и права водить солдат строем на церковные службы.

Теперь потребовали закрепить категорию бога как конституционное положение. И вслед за этим предъявили претензию на регулирование личной и семейной жизни граждан.

РПЦ отреклась от выступления протоирея Смирнова, но протоирей Смирнов не сказал ничего необычного: он просто поспешил и озвучил в своих словах то, что латентно существует у церкви как таковой на уме: стремление к господству в обществе и агрессия в отношении тех, кто не разделяет ее взгляды.

Да, конечно, в последнее десятилетие политическая деятельность церкви и политический курс церкви в целом был направлен на достойные и патриотические общеполитические цели. Но в это же время эта деятельность была направлена на достаточно сомнительные политико-философские и мировоззренческие цели.

Все сказанное не подвергает сомнению право граждан верить в того или иного, тем более – привычного России православного Бога. Проблема в том, что как раз эти действия церкви, по сути, подвергают сомнению право тех же граждан верить не в какого-либо бога, а в свой разум, совесть и силы. Дело не в том, чтобы лишить верующих политического равноправия – дело в том, что за всеми этими действиями церкви и «православных активистов». Еще недавно требовалось мужество, чтобы в Бога верить и тем более открыто об этом говорить. Сегодня требуется мужество, чтобы в Бога не верить – и тем более говорить об этом открыто.

И во многом в этом некая имманентная сущность церкви как таковой: она апеллирует абсолютностью своей веры - и не может остановиться на признании этой веры тем или иным ограниченным кругом своих прихожан: если ее вера абсолютна, она естественно в своей претензии на абсолютность требует ее подтверждения абсолютным доминированием в сознании всех граждан. И не может преодолеть искушения к абсолютности, не умея остановиться.

И тогда стремится к агрессии и расширению своего влияния в обществе, тем самым убивая себя, делая себя юридически закрепленным институтом, то есть обязательным. И отрицающим то, на чем она основана – свободу воли и выбора.

Но в результате может добиться только одного: превращения атеистов в антитеистов. И убедить в общем-то мирно настроенное по отношению к ней общество, что мир с религией невозможен и что она всегда будет стремиться к социальной агрессии и порабощению этого общества.

И, как ни странно, это акт в чем-то по-своему схожий с иным, хотя совсем не церковным и по совсем иному поводу, озвученным резонансным выступлением последних дней – особым мнением судьи Арановского, ставшего актом антисоветской и антироссийской смысловой агрессии.

Противоположным, казалось бы, по направленности, но также носящем характер «пробной агрессии» против базовых смысловых и ценностных постулатов современного российского общества. О чем, впрочем, имеет смысл говорить отдельно.

Темы: Взаимоотношения церкви и государства в России, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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20.02.2020, 00:48
Гость: Да уж- Какая чушь!!!

Сравнивать конкретные высказывания конкретного попа со СКАЗКАМИ.
Вы бы ещё с анекдотом сравнили!
Или с нприличной
20.02.2020, 00:45
Гость: О как накуролесил С. Черняховский!

«православные атеисты», то есть те, кто в Бога не верит, но ощущает свою связь с исторической русской культурой, и реально их минимум до половины всех назвавшихся православными - 35-40%.

Третья – это своего рода «православные по моде» и «православные карьеры», то есть те, кто в причислении себя к православным и в демонстративном посещении церквей по праздникам видит знак «хорошего тона» и обеспечение успеха в карьере. Таких, как остается, еще 10-20% (иногда группы накладываются одна на другую).

И есть некоторая весьма небольшая группа «элитных православных»,
=====
Автор разделил ВЕРУЮЩИХ на сорта.....
Всё намного проще .

Как у Булгакова " Вторая свежесть -- вот что вздор! Свежесть бывает только одна -- первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!"
Так и с верующими

Они либо верующие- либо ряженые.
Разве можно считать православным того человека, который раз в год посещает культовое заведение или раз в год причащается?

Данные о посещаемости храмов во время Пасхи (статистика МВД)

2007 6 млн.

2008 7 млн.

2009 4,5 млн.

2012 7,1 млн.

2013 4 млн.

В 2016 — 4 млн.

Это 2,7% от населения РФ.Многие из этих людей приходят в церковь только на Пасху.
«Даже на Пасху большинство пришедших в храм не участвуют в самой литургии, а просто ставят свечи, молятся, освещают куличи, заказывают требы и, как правило, весьма смутно представляют себе смысл православного вероучения".

А вот рождественские богослужения столько людей не собира
20.02.2020, 00:28
Гость: Иван Иваныч

Казалась бы. Не ходишь в церковь, не православный, какое тебе дело до высказывания батюшки. Но нет. Дискуссию затеяли те, которые «не их чьё собачье дело». Ни на что это высказывание не влияет, даже на церковь. Это частное мнение священника. Но сколько ещё желающих рот заткнуть. В принципе он сказал правильно: грех жить вне брака и венчания. И любой исповедующийся это слышит от священника и просит прощения. Но эти хотят жить в блуде, и ещё заткнуть рот тем, кто их тычет.
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