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Мишустин раскритиковал правительство за темпы исполнения бюджета

14:08 20.02.2020
Михаил Мишустин. Фото с сайта duma.gov.ru
Михаил Мишустин. Фото с сайта duma.gov.ru
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства страны. Он выразил негодование тем, что в бюджете страны остается очень много денег, которые не были потрачены. Это затрудняет реализацию национальных проектов, указал Мишустин.

«Прежде чем мы перейдем к повестке заседания правительства, я бы хотел сказать несколько слов. В сегодняшнем отчете Счетной палаты об исполнении бюджета за прошлый год приводятся цифры неизрасходованных средств. Это около 1,1 триллиона рублей, что недопустимо много. В 2020 году у нас в бюджете — около 4,6 триллиона рублей на государственные контракты. Уже заканчивается февраль, а сколько денег реально потрачено? Примерно 10 процентов», — сказал премьер на заседании кабмина РФ, посвященном реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Одной из причин сложившейся ситуации глава правительства назвал сложность проведения закупок в соответствии с законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». «Очень многие говорят, что он сложный и громоздкий, что система закупок долгая, запутанная. Многие отмечают, что сейчас соблюдение [процедуры] закупки фактически важнее достигнутого результата. А должно быть, конечно, наоборот», — указал он.

В связи с этим премьер поручил министру финансов Антону Силуанову оперативно подготовить такие поправки к закону о закупках и другим нормативным актам, которые позволят организовать работу «четче и быстрее», но так, чтобы процедура закупок была «прозрачной и эффективной».

Ранее в четверг председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что низкая дисциплина чиновников и проблемы в системе госуправления привели к тому, что непотраченные расходы федерального бюджета по итогам 2019 года достигли 1,122 триллиона рублей.

Темы: Михаил Мишустин, Правительство России
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Комментарии читателей
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20.02.2020, 19:50
Гость: Евгений В

Мишустина, на этом посту не знаем, но Медведева его подчиненных Путин всегда хвалил и поддерживали, если кого то меняли то эксов он всегда брал под свое крыло или в свою команду, в советники.
20.02.2020, 17:55
Гость: IgS

Есть теория, опробована в конструировании и эксплуатации транспорта называется Активный Системный Контроль. Есть программы и схемы изготовления конкретных устройств она одна может принести 2.9 триллиона не рублей за пять лет. Принести! Не истратить! Книжка вышла в Шпрингере в 2018 так и называется, НАСА присоседиться пыталась, - казалось бы чего проще ну нет в стране этого самого активного системного контроля, ну нет! НИГДЕ! Так бери и делай! И деньги на серьезные шаги, говорят, есть. А шагов нет. Где-то кто-то сильно лукавит.
20.02.2020, 17:31
Гость: доцент

Борю Моисеева в премьеры!!!
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