Мишустин раскритиковал правительство за темпы исполнения бюджета

14:08

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства страны. Он выразил негодование тем, что в бюджете страны остается очень много денег, которые не были потрачены. Это затрудняет реализацию национальных проектов, указал Мишустин.

«Прежде чем мы перейдем к повестке заседания правительства, я бы хотел сказать несколько слов. В сегодняшнем отчете Счетной палаты об исполнении бюджета за прошлый год приводятся цифры неизрасходованных средств. Это около 1,1 триллиона рублей, что недопустимо много. В 2020 году у нас в бюджете — около 4,6 триллиона рублей на государственные контракты. Уже заканчивается февраль, а сколько денег реально потрачено? Примерно 10 процентов», — сказал премьер на заседании кабмина РФ, посвященном реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Одной из причин сложившейся ситуации глава правительства назвал сложность проведения закупок в соответствии с законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». «Очень многие говорят, что он сложный и громоздкий, что система закупок долгая, запутанная. Многие отмечают, что сейчас соблюдение [процедуры] закупки фактически важнее достигнутого результата. А должно быть, конечно, наоборот», — указал он.

В связи с этим премьер поручил министру финансов Антону Силуанову оперативно подготовить такие поправки к закону о закупках и другим нормативным актам, которые позволят организовать работу «четче и быстрее», но так, чтобы процедура закупок была «прозрачной и эффективной».

Ранее в четверг председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что низкая дисциплина чиновников и проблемы в системе госуправления привели к тому, что непотраченные расходы федерального бюджета по итогам 2019 года достигли 1,122 триллиона рублей.