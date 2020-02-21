В Москве открыли дополнительное производство медицинских масок

10:07

В условиях угрозы распространения коронавируса в Москве создается новое производство медицинских масок и других средств индивидуальной защиты, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.

Отмечается, что производство откроется в технополисе "Москва", будет создан дополнительный неснижаемый запас средств защиты.

По словам Собянина, сейчас в Москве выдано порядка 2,5 тыс. постановлений об изоляции граждан на 14 дней.

Он добавил, что хотя китайским гражданам с 20 февраля запрещен въезд в Россию, россияне продолжают возвращаться из Китая. "Все пассажиры, прибывающие из Китая (в том числе транзитом через другие страны) проходят на месте (в аэропортах) медицинский осмотр, у них берут пробы для анализа на коронавирус. Даже при отсутствии симптомов заболевания прямо в аэропорту им выдают постановление о двухнедельной изоляции по месту жительства (или пребывания) и больничный лист. На практике это значит, что любой приехавший из Китая человек должен две недели не выходить из дома или гостиницы", - рассказал он.

Если же у пассажира в аэропорту обнаружат температуру или другие симптомы, его немедленно отправят в инфекционную больницу.

Аналогичный контроль проводится и на вокзалах, где выявляют людей, недавно прилетевших из КНР и приехавших в Москву из Петербурга.

Собянин добавил, что в Москве не выявлено ни одного подтвержденного случая коронавируса.