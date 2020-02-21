Лукашенко заявил о предложении Путина выплатить компенсацию до $300 млн

11:33

Президент РФ Владимир Путин сделал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко «неожиданное предложение» о поставках нефти. Об этом заявил сам белорусский лидер. По информации Reuters, речь идет о выплате в счет компенсации потерь из-за налогового маневра до 300 миллионов долларов.

«Президент России позвонил (вы знаете, что у нас иногда возникают споры по отдельным вопросам). Он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Мы, конечно, сейчас (это неожиданное было предложение) пытаемся обсчитать его», - заявил Лукашенко в ходе встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым, передает БелТА.

Как отметил Лукашенко, Путин предложил ему подсчитать потери Белоруссии от уменьшения таможенной пошлины.

«Если мы получали в прошлом году от пошлины 1 миллиард долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим, допустим, 700 миллионов. Он сказал: мы 300 миллионов компенсируем. В том числе за счет премий компаниям», — добавил он

С 1 января 2020 года нефть из РФ практические не поставляется на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями, поскольку Белоруссия считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией налогового маневра. Временным решением проблемы стало заключение контрактов компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - «Русснефтью» и «Нефтисой».