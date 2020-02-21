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Лукашенко заявил о предложении Путина выплатить компенсацию до $300 млн

11:33 21.02.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Президент РФ Владимир Путин сделал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко «неожиданное предложение» о поставках нефти. Об этом заявил сам белорусский лидер. По информации Reuters, речь идет о выплате в счет компенсации потерь из-за налогового маневра до 300 миллионов долларов.

«Президент России позвонил (вы знаете, что у нас иногда возникают споры по отдельным вопросам). Он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Мы, конечно, сейчас (это неожиданное было предложение) пытаемся обсчитать его», - заявил Лукашенко в ходе встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым, передает БелТА.

Как отметил Лукашенко, Путин предложил ему подсчитать потери Белоруссии от уменьшения таможенной пошлины.

«Если мы получали в прошлом году от пошлины 1 миллиард долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим, допустим, 700 миллионов. Он сказал: мы 300 миллионов компенсируем. В том числе за счет премий компаниям», — добавил он

С 1 января 2020 года нефть из РФ практические не поставляется на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями, поскольку Белоруссия считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией налогового маневра. Временным решением проблемы стало заключение контрактов компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - «Русснефтью» и «Нефтисой».

Темы: Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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21.02.2020, 20:58
Гость: таки-да

Чего там с трубой плохо? Беларусь никакого отношения к СП-2 не имеет.Та газовая труба что идет через Беларусь - собственность Газпрома."-собственность это понятие юридическое , в рыночных отношениях всегда может быть изъята( выкуплена по некой рыночной цене которую рисуют так называемые вольные оценщики по научным лекалам невидимой руки- в нужную их хозяевам, начальникам которые им выдают лицензии на эту деятельность ) по какому-нибудь вновь принятому закону ,ночными сторожами при невидимой руке "вдруг" может быть введен какой-нибудь экологический или иной налог на то, на се ,за "воздух" который для владельца выходит дороже потенциальных прибылей от права собственности.( Напр . недавно один масквабадский правитель , после проведенной им ночи длинных ковшей,заявил -не надо прикрываться бумажками о собственности они не помогут).Судя по прецеденту от стокгольмсокого арбитража( выдумывающего по некоей своей воле все новые правила т.н. справедливой рыночной конкуренции) по окраинскому делу когда,типа самые справедливые , независимые судьи невидимой руки ( оне -же несовершенные создания божии) не понятно с какого перепуга заставили заплатить одного участника договора за то, чего не куплено другому чтобы ,ему жизнь медом не казалась .Очевидно что, сова на глобус натягивается враз, если это кому-то сильному надо , великий сырьевой придаток легко ставят на бабки ("колени") перед не менее великими транзитными империями..
21.02.2020, 20:41
Гость: Александр1

Видимо в России деньги девать некуда вот и подкармливаем луку...
21.02.2020, 16:11
Гость: Так-то лучше!

Прогнулся "царёк", - обсчитать попытался,
Да с носом же сам от аферы остался:
У батьки в ответ контрсредство нашлось!
Идти на попятную вот и пришлось...
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