Упала часть конструкций одной из башен комплекса «Москва-сити»

09:27

Часть конструкций упала с одной из башен "Око" комплекса "Москва-сити", пишет РИА Новости со ссылкой на информацию экстренных служб столицы.

По данным агентства, предположительно, упало стекло с 28-го этажа. "На земле пострадавших людей и техники нет", - отметили в экстренных службах Москвы.

"Око" — комплекс небоскребов, расположенных на участке 16 Московского международного делового центра ("Москва-Сити"). Состоит из двух небоскребов - 49-этажной Северной башни и 85-этажной Южной.

Московский международный деловой центр "Москва-Сити" — комплекс, расположенный на Пресненской набережной в центре столицы. Его строительство началось в 1995 году и продолжается до сих пор.