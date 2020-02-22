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Упала часть конструкций одной из башен комплекса «Москва-сити»

09:27 22.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Часть конструкций упала с одной из башен "Око" комплекса "Москва-сити", пишет РИА Новости со ссылкой на информацию экстренных служб столицы.

По данным агентства, предположительно, упало стекло с 28-го этажа. "На земле пострадавших людей и техники нет", - отметили в экстренных службах Москвы.

"Око" — комплекс небоскребов, расположенных на участке 16 Московского международного делового центра ("Москва-Сити"). Состоит из двух небоскребов - 49-этажной Северной башни и 85-этажной Южной.

Московский международный деловой центр "Москва-Сити" — комплекс, расположенный на Пресненской набережной в центре столицы. Его строительство началось в 1995 году и продолжается до сих пор.

Темы: Москва, Происшествия
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Комментарии читателей
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22.02.2020, 12:35
Гость: М.

Гигантский ребенок никак не наиграется в кубики: будут продолжать строительство "до сих пор", создавать зону отчуждения, причем со своей реальной гравитацией(ходить уже тяжело, притягивает)
22.02.2020, 12:01
Гость: ага

Это символично. Капитализм в "красивой" упаковке начинает разрушаться еще недостроенным без землетрясений. Все небоскребы это уродство "цивилизаций" и места потенциальных катастроф.
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