В Госдуме предупредили об опасности переедания блинов на Масленицу

21:59

Во время Масленицы не стоит переедать блинов, приготовленных с большим количеством масла, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

Он уточнил, что любое переедание вредно для организма, а особенно это касается мучных изделий, приготовленных на сковороде с использованием жира. «Поэтому я бы рекомендовал попытаться снизить риск, так скажем, попадания в организм большого количества жиров», — сказал депутат.

Он посоветовал при приготовлении блинов использовать сковороду с антипригарным покрытием, которая не требует добавления масла, пишет РБК.

Менделевич также отметил, что готовые блины необходимо покупать только в проверенных местах. «Отдельное внимание стоит уделить покупкам готовой продукции, в этом плане я бы посоветовал покупать готовые блины только в проверенных местах и употреблять их, соблюдая правила гигиены», — добавил депутат.

Гастроэнтеролог Нурия Дианова советует подбирать для блинов грамотные начинки, сообщает РИА Новости. Кроме того, она рекомендовала есть их утром, тем самым заменяя сложные углеводы, к примеру, каши. Также Дианова предложила добавить к ним белок, а именно творог.

Масленичная неделя в этом году продлится с 24 февраля по 1 марта.