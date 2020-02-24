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В Госдуме предупредили об опасности переедания блинов на Масленицу

21:59 24.02.2020
Фото с сайта pixabay.com

Во время Масленицы не стоит переедать блинов, приготовленных с большим количеством масла, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

Он уточнил, что любое переедание вредно для организма, а особенно это касается мучных изделий, приготовленных на сковороде с использованием жира. «Поэтому я бы рекомендовал попытаться снизить риск, так скажем, попадания в организм большого количества жиров», — сказал депутат.

Он посоветовал при приготовлении блинов использовать сковороду с антипригарным покрытием, которая не требует добавления масла, пишет РБК.

Менделевич также отметил, что готовые блины необходимо покупать только в проверенных местах. «Отдельное внимание стоит уделить покупкам готовой продукции, в этом плане я бы посоветовал покупать готовые блины только в проверенных местах и употреблять их, соблюдая правила гигиены», — добавил депутат.

Гастроэнтеролог Нурия Дианова советует подбирать для блинов грамотные начинки, сообщает РИА Новости. Кроме того, она  рекомендовала есть их утром, тем самым заменяя сложные углеводы, к примеру, каши. Также Дианова предложила добавить к ним белок, а именно творог. 

Масленичная неделя в этом году продлится с 24 февраля по 1 марта.

Темы: Праздники в России и за рубежом, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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25.02.2020, 05:18
Гость: Советчики долбаные

лучше бы сами икрой не подавились в депутатском буфете.
25.02.2020, 04:20
Гость: ABCD

Чиновники с набитым ртом- блины с икрой, дают советы народу- "не переедайте!"
-а то ещё нас обожрёте..
25.02.2020, 03:25
Гость: Скептик

Не забыть внести в конституцию...
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